Mehmet Ocaktan: Ak Parti'yi eleştirenler ya jurnalci, ya hain ya da büyük günahkâr

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, kendisini uzun yıllar liberal olarak tanımlayan Mehmet Barlas'ın "Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Eğer bu yazı sadece eleştiri mahiyetinde olsaydı, elbette kimsenin bir itirazı olamazdı. Ama burada başka bir şey var… Barlas en net ifadelerle, ülkenin çıkarlarını savunan bir partinin kapatılmasını talep ediyor… Evet artık şunu biliyoruz; reformist kimliğinden feragat ederek ulusalcı ve otoriter istikamete yönelen AK Parti’yi eleştirenler, aldığı kararlara itiraz edenler ya jurnalci, ya hain, ya da büyük günahkar..." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de solcuların, sağcıların, liberallerin, ulusalcıların ve İslamcıların zihin dünyalarının "itaat kültürü"nden beslendiği için, hepsinin otoriter hayaller peşinden koştuğunu belirten Ocaktan, "Oysa demokratik bir ülkede partilerin kapatılmasını isteyen bir yazarın var olabileceğini düşünmek bile akla ziyan bir durumdur, ama bizim ülkemizde onlar vatanseverdir…

Hiç ayrım yapmadan itiraf etmek gerekirse, herhalde hepimizin üzerini biraz kazısak altından derecesi farklı da olsa faşizan duygular çıkacaktır." diye yazdı.

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