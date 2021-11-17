Mehmet Ocaktan: AK Parti iktidarının en çok kaybedenleri ne yazık ki dindarlardır

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, yeni bir değişim dönemine hazırlanan Türkiye'nin CHP'den gelecek helalleşme adımına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Geçmişte dindar kesimlerin yaşadığı sıkıntılar dikkate alındığında Kılıçdaroğlu’nun bu helalleşme adımı hem CHP’nin geçmişiyle ciddi bir yüzleşme, hem de açık bir özür beyanıdır." diye yazdı.

20 yıldır iktidarda bulunan AKP'nin helalleşme takvimi hazırlamaya ihtiyacı olduğunu savunan Ocaktan, "Kılıçdaroğlu’nun bu adımını siyasi bir demagoji malzemesine dönüştürerek meseleye duyarsız kalmak, AK Parti’nin derdine çare olmayacağı gibi toplum nezdindeki itibarını da asla yükseltmeyecektir. Keşke AK Parti sözcüleri biraz daha inandırıcı olmayı deneyebilseler…

Muhafazakar-dindar kesimlerin ısrarla görmezden geldiği bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Hemen söyleyelim, AK Parti iktidarının en çok kaybedenleri ne yazık ki dindarlardır." ifadelerini kullandı.

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