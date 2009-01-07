Mehmet Nâzım Ran İstanbul-Kadıköy

58 yıl sonra Türk vatandaşlığına yeniden alınmasına karar verilen ünlü şair Nâzım Hikmet, nüfusta asıl adı olan Mehmet Nâzım Ran olarak yer alacak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Kadıköy nüfusuna kaydedilecek



Yeniden Türk vatandaşlığına alınmasına karar verilen ünlü şair Nâzım Hikmet, işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Kadıköy nüfusuna kaydedilecek. İçişleri Bakanlığı, dünyaca ünlü şairin yeniden vatandaşlığa geçişi için 1951’deki kararnamenin hükümsüz kılınması amacıyla yeni kararname hazırladı.



58 yıl sonra



Moskova’da yaşamını yitiren Nâzım Hikmet Ran’ın vatandaşlığa yeniden alınması için, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü özel kararname hazırladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrasında bakanlık, Nâzım Hikmet’in 25 Temmuz 1951 tarihli, 3/13401 sayılı Türk vatandaşlığından çıkarılma kararının 58 yıl sonra “ıskat” (hükümsüz kılma) olması için çalışma yaptı.

Geçen hafta Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne gönderilen kararnamenin Bakanlar Kurulu’nun onayından geçmesinin ardından Nâzım Hikmet’in 1951’deki nüfus kaydıyla yeniden Türk vatandaşı olmasının yolu açıldı.

1904’ten itibaren Türk vatandaşlarının kimlik bilgilerinin yer aldığı MERNİS sistemi çerçevesinde ünlü şairin kayıt bilgileri de bilgisayar ortamında bulunacak. Yaşamını yitirdiği için Nâzım Hikmet’in kaydı “kapalı” konumunda olacak.



Yeni kimlik numarası yok



Nâzım Hikmet, nüfusta asıl adı Mehmet Nâzım Ran adıyla yer alacak. Doğum tarihi 15 Ocak 1902 olan Nâzım Hikmet’in nüfusa kayıtlı olduğu il İstanbul, ilçe Kadıköy, mahalle de Feneryolu olacak. Nâzım Hikmet, 1951’den önce Türk vatandaşı olduğu için, sistemin adına verdiği “TC Kimlik No.su”na sahip olacak, yeni bir kimlik numarası verilmeyecek. Böylece, Nâzım Hikmet’in varisleri her türlü bürokratik işlemi yapabilecek.