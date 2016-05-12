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Mehmet Metiner'in kuzenine hapis cezası

Bu aşamadan sonra haklarında arama kararı çıkan kardeşlerden Mustafa C. 2 yıldır bulunamıyor

12 Mayıs 2016 12:00

Adıyaman Kâhta eski savcısını darp etmekten dolayı mahkûm olan ve mahkûmiyet kararları Yargıtay tarafından onanan AKP'li vekil Mehmet Metiner'in kuzeni Mustafa C. ve kardeşlerinin Meclis'te olduğu anlaşıldı. 

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, hakkında yaklaşık 2 yıl önce arama kararı çıkan Mustafa C., sürekli olarak AKP İstanbul Milletvekili kuzeni Mehmet Metiner'le birlikte dolaşıyor. Metiner'in Meclis'teki makamında pozlar veren kuzen, Metiner'in rozet takma töreninde de yer almıştı. Kuzen, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanında boy gösterirken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'le de poz verdi.

 

Facebook'tan TBMM fotoğrafları

 

Aranan kardeşlerden Mustafa C., Facebook hesabında da yeni fotoğraflarını paylaşıyor. Metiner'in kardeş olan 3 akrabası, yaklaşık 6 yıl önce, Adıyaman Kâhta’da bir savcıyı darp etti. Kardeşler, olaydan sonra gözaltına alındı. İki aylık tutukluluktan sonra serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan 3 kardeş, ceza aldı. Yargıtay'a gönderilen dosya onandı.

 

Mustafa C. 2 yıldır bulunamıyor

 

Bu aşamadan sonra haklarında arama kararı çıkan kardeşlerden Mustafa C. 2 yıldır bulunamıyor.  C. kardeşlerin yakalanması durumunda toplam 40 ay hapis yatacakları öğrenildi. darp edilen savcıya da ulaştı. Bu isimlerle ilgili arama kararı olduğunu doğrulayan savcı, açıklama yapmak istemedi.

 

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