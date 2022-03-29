Mehmet Metiner: Temel Bey ne yazık ki besbelli başka bir proje

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "Bugün Erbakan yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Erbakan Hocamızın CHP zihniyetini kanserli bir ura benzeten veya CHP’yi ahtapot metaforu üzerinden yerle yeksan eden sözlerini hatırlatacak değilim elbette. Çünkü biliyorum ne dersek diyelim Erdoğan karşıtlığıyla gözleri kör olmuş olanlara kâr etmez. “Dün dündür bugün bugündür” der çıkarlar işin içinden. Ne yazık ki Temel Bey’in şahsında somutlaşan Erbakancılık kaskatı ve hasmâne bir Erdoğan karşıtlığına dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin, Necmettin Erbakan'ın ismini kullanarak CHP ile birlikte olmasını anlamanın mümkün olmadığını belirten Metiner, "Bir tarafta Erdoğan olacak, öbür tarafta Kılıçdaroğlu. Veya benzeri biri. Ve siz kalkıp Erdoğan dururken o birilerini tercih edeceksiniz, e pes vallahi! Bunun adına da dindar siyaset diyeceksiniz, e pes vallahi! Kininize Erbakan Hocamızı alet etmeniz yetmiyormuş gibi dinimizi de alet ediyorsunuz, e pes billahi! Temel Bey ne yazık ki besbelli başka bir proje" diye yazdı.

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