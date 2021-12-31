Mehmet Metiner: Sanki darbe yapılmış da İmamoğlu millete emanet ediliyor!

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı "özel teftiş"e destek verdiği bugünkü yazısında "Sanki darbe yapılmış da Sn. İmamoğlu millete emanet ediliyor! Çok ayıp ve özürlü bir çarpıtma bu!” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye alınan kimi personelin örgütlerle bağlantısını tespit etmişse elbette gereğini yapması gerektiğini yazan Metiner, şöyle devam etti: Meseleyi hemen politize ederek başka alanlara çekme yarışı ve siyasi şovlar yakışıyor mu?

Soruşturmanın usulünü ve medyadaki paylaşım dilini eleştirebilirsiniz. Hatta zamanlamasının CHP’li Belediye Başkanı’nın siyaseten değirmenine su taşıdığı gerekçesiyle yanlış olduğunu da söyleyebilirsiniz. Lakin işbu işlemin hukuken ve yasal açıdan yanlış olduğunu söyleyemezsiniz. Devletin elinde işe alınanlar arasında çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı isimlerin olduğu bilgisi var ise ilgili bakanlık gereğini yapmak zorundadır. Bunu yapmazsa görevini yapmadığı için eleştirilir. Ne hikmetse görevini yaptığı için eleştiriliyor bugünkü o malum odaklarca. Görevin yapılış biçimini eleştirmek ayrıdır, görevin yapılmasını eleştirmek ayrıdır. Politik saiklerle sap ile samanın bilerek birbirine karıştırıldığını görmek sahiden üzücü.”

Metiner, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının Ankara'da yaptıkları toplantının ardından yayımladıkları deklarasyondaki “Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra millete emanettir” ifadesini eleştirdi “Hangi akla hizmettir? Sanki darbe yapılmış da Sn. İmamoğlu millete emanet ediliyor! Çok ayıp ve özürlü bir çarpıtma bu!” dedi.

Metiner, CHP’ye “Şimdi ne oldu da ‘Gökkubbeyi başınıza indiririz’ yollu kof kabadayılıklar taslıyorsunuz? Madem gökkubbeyi indirecek kadar yürekliydiniz, niye o darbe gecesinde gürlediğinizi görmedik sizin ha söyler misiniz? Şimdi bu telaş niye?

Korkacak bir şeyiniz yoksa niçin ‘Soruşturmayı kendimiz talep ettik. Bakanlığa teşekkür ederiz. Buyursunlar gelsinler. Gerçek ortaya çıktığında gereğini yapmak boynumuzun borcudur. Zira biz de terör unsurları konusunda herkesten çok duyarlıyız’ demiyorsunuz, diyemiyorsunuz?” sorularını yöneltti.

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