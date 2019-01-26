Mehmet Metiner: Gaffar Okkan suikastı; Hizbullah'ın içine sızmış güç odaklarının bir tertibidir

Star yazarı ve eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, HÜDAPAR’a verdiği destek sebebiyle kendisinin ‘terör örgütünün partisine sahip çıktığı’ algısının oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti.

HÜDAPAR’ın yerel seçimlerde aday göstermeyerek AKP’yi destekleme kararı almasını olumlu bulan Metiner, “Ayrıca 15 Temmuz gecesi yanı başımızda ölümüne direnen kardeşlerimizi geçmişleri ne olursa olsun hayırla yâd etmek gerektiğine inanırız” dedi.

"HÜDAPAR’ın geçmişinde terör/şiddet vardır lakin devlete ve kolluk güçlerine karşı savaşım halinde olan bir 'terör örgütü' yoktur"

HÜDAPAR’ın hiçbir zaman devlet ve devletin kolluk güçlerine karşı mücadele etmediğini savunan Metiner, şunları söyledi:

“HÜDAPAR’ın geçmişini en iyi bilenlerden biri olduğum için rahatlıkla şunu diyebilirim ki HÜDAPAR’ın 'Hizbullah' diye adlandırılan geçmişinde terör/şiddet vardır lakin o geçmişin hiçbir yerinde devlete ve devletin kolluk güçlerine karşı savaşım halinde olan bir 'terör örgütü' yoktur. Hâlihazırda HÜDAPAR, HDP gibi devletle savaşım halinde olan, başka bir deyişle asker ve polis öldüren, topluma karşı terör silahına başvuran bir terör örgütünün siyasi savunuculuğunu yapan bir parti de değildir.

"Hizbullah'ın PKK ile çatışmasından yararlanmak isteyen malum güç odaklarının bir tertibi"

"İdeolojisine karşı olabilirsiniz ama gerçek şu: HÜDAPAR sırtını ne dün ne de bugün devletle savaşım halinde olan bir terör örgütüne dayamış bir parti değildir.

"Gaffar Okkan suikastı; 'Hizbullahçı' diye adlandırılan kişilerce işlenmiş olsa da, o tarihte PKK ve bazı İslâmi cemaatlerle vuruşan 'Hizbullah'ın içine sızmış, onların PKK ile çatışmasından yararlanmak isteyen malum güç odaklarının bir tertibidir. Aynı şekilde kimi İslâmi cemaatlerle çatıştırılma süreçleri de bu kirli ve karanlık tertibin birer ürünleridir.”

*Mehmet Metiner'in köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.