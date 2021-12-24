Mehmet Metiner’den Dövize Endeksli Mevduat sistemi yorumu: Bir darbe girişimi daha engellenmiş oldu

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesini ve fahiş artışlarının 15 Temmuz darbe girişimin devamı olduğunu iddia etti.

Ekonomiye yapılan saldırıların terör boyutuna ulaştırıldığını yazan Metiner, “Kur üzerinden yapılan hamlelerle amaçlanan şey belliydi: Ekonomiyi çökertmek, Türkiye’ye siyaseten diz çöktürmek. İçerideki vesayet odaklarını bu yüzden harekete geçirdiler” görüşünü dile getirdi.

ABD Başkanı Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerini hatırlatan Metiner, ekonomi üzerinden siyasi operasyon yapılmak istendiğini yazdı.

Metiner, yazısına şöyle devam etti:"Ekonominin 15 Temmuz’u derken kastettiğimiz şey işte tam budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan doların 20 TL’ye yükselme trendine girdiği bir süreçte düğmeye bastı. Ekonomi üzerinden yapılan bir darbe girişimine mani oldu. 'Döviz Endeksli TL Mevduat sistemi'nin ilan edilmesiyle birlikte bir darbe girişimi daha engellenmiş oldu. Döviz birden bire baş aşağı inmeye başladı. Vatandaşlarda devletine/hükümetine güven oluştu.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın