Mehmet Metiner: 'Cemevleri’, Alevilerin tarihinde var olan bir kurum değil

Eski AK Parti Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Alevi Vakıfları Federasyonu’nun (AVF), kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendirdiği bugünkü yazısında “’Cemevleri’, Alevilerin tarihinde var olan bir kurum değildir. Alevi kardeşlerimiz tarih boyunca inançlarını, ayinlerini ve ibadetlerini tekke, dergah vb. kurumlarda yapmışlardır” diye yazdı.

CNN Türk kanalında katıldığı programdaki açıklamalarının çarpıtıldığını yazan Metiner, suçlamalara konu edilen sözlerin kendisine ait olmadığını yazdı.

Metiner, şöyle devam etti:

“‘Cemevleri’, Alevilerin tarihinde var olan bir kurum değildir. Alevi kardeşlerimiz tarih boyunca inançlarını, ayinlerini ve ibadetlerini tekke, dergah vb. kurumlarda yapmışlardır. CHP’nin devr-i iktidarında dergah, tekke, ocak vb. kurumların yasaklanarak kapatılması haliyle yeni bir arayışa kapı aralamıştır. 1970’li yıllarda büyük şehirlere akan iç göç dolayısıyla Alevi vatandaşlarımız da adına Cemevleri dedikleri merkezler açarak kendi kültürlerini ve inançlarını ortak bir dayanışma bilinciyle yaşatmaya kalkmışlardır. Tanım olarak ‘cemevleri’nin tarihsel bir kurum olmayıp yeni zamanlara ait bir tanımlama olduğunu söylemek, ‘cemevleri uydurmadır’ demek değildir. Birlikte Haber Global’de katıldığımız bir programda Murat Özer’in bu bağlamda dediklerini çarpıtarak sunanlar Alevicilik üzerinden başkaca bir düşmanlık siyasetini sürdürmeye çalışan zavallılardır. Bu çevrelerin Aleviliği İslamiyet’ten ayrı bir din, cemevlerini de Alevilik dininin mabedi gibi sunmaları asla boşuna değildir. Dışarıda tezgahlanmış bir bölücü-düşmanlaştırıcı projenin elemanları olan odakların Alevilik iddiaları da Alevicilikleri de en başta Aleviliğe ve Alevilere büyük bir kötülüktür.”

Konuyla ilgili kendisine eleştiri yöneltenlere “‘Korkak devşirme’ tanımı tam da üstünüze oturuyor” diyen Metiner, “Amerikan’ın Kürdü/solcusu, Almanya’nın Alevicisi olan devşirmeler, kişiliksizlik vadisinde bile yeri olmayan kötücül yaratıklardır” dedi.

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