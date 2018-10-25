Mehmet Metiner: Bu tweeti atarken bin kere düşündüm

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından Bülent Arınç\'ın oğlu AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç\'ın kendisine sözlü saldırıda bulunduğunu iddia ederek, \"Bu tweeti atarken de bin kere düşündüm ‘paylaşayım mı’ diye. Ama bu çirkinliğin bilinmesini istediğim için paylaştım. Umarım parti genel merkezimiz gereğini yapar\" dedi.



AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç\'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç\'ın kendisine yönelik sözlü saldırıda bulunduğunu iddia etti. Mehmet Metiner bu olayı sosyal medya hesabı Twitter\'dan, \"Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VIP salonunda Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi. Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun\" yazılı tweetle duyurdu.



Mehmet Metiner, olayın nasıl geliştiğiyle ilgili sorulan soruya, \"Konuşmak istemiyorum. Bilinsin diye yazdım. Onun dışındaki hiçbir yorumun içinde olmam. Bundan sonrası parti genel merkezimizi ilgilendirir. Partime davama zarar verecek hiç bir söz ve davranışın içinde olmadım ve bundan sonra da olmam. Bu tweeti atarken de bin kere düşündüm ‘paylaşayım mı’ diye. Ama bu çirkinliğin bilinmesini istediğim için paylaştım. Umarım parti genel merkezimiz gereğini yapar\" dedi.



Öte yandan Ahmet Mücahit Arınç, konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemedi.



AHMET HAMDİ ÇAMLI: BİZ HEPİMİZ BİR MAHALLENİN ÇOCUKLARIYIZ

Tartışma sırasında aynı ortamda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise olayın büyütülecek bir yanı olmadığını söyledi. Ahmet Hamdi Çamlı olayı şöyle anlattı:

\"Çok önemli birşey olmadı. Büyütülecek abartılacak birşey yok. Kimse kimsenin üzerine yürümedi. Herhalde yazdığı bazı yazılarla ilgili babasıyla ilgili sanıyorum onlarla ilgili bir hissiyat oldu. Neden olduğunu bilmiyorum ama. ‘Üstüme yürüdü, kaçtı gitti’ öyle birşey yok. Biz hepimiz bir mahallenin çocuklarıyız. Yedi düvel üstümüze çöküyor bir de biz birbirimizle mi uğraşacağız.\"