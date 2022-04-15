Mehmet Metiner: 50 artı 1 mecburiyeti, siyasetin dengesini ve ahlakını bozdu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, yüzde 50 artı 1 mecburiyetinin siyasetin dengesini ve ahlakını bozduğunu savunarak, "Cumhur ittifakı siyasal-sayısal büyüklük küçüklük eksenine oturan bir ittifak değil. Bir değerler manzumesine dayanıyor. Bu yüzden çıkar ve paylaşım üzerine oturmuyor.

Millet ittifakı ise sadece ve yalnızca Erdoğan karşıtlığı/düşmanlığı üzerine oturuyor. İttifak bileşenlerini bir arada tutan tek tutkal bu. Çıkar ve paylaşım temelli bir anlayışa yaslanıyor. İttifakın büyük partileri sırf Erdoğan düşmanlığına oturan cephe dağılmasın diye küçük partilere eşitleri gibi muamele etme mecburiyeti hissediyor. Küçükler, büyüklerin bu mecburiyetini bildikleri için kendilerini sahiden eşit birer aktör gibi görerek konumlandırmaktan kaçınmıyor. Bu da özünde siyaseti aslında anlamsızlaştırıyor, itibarsızlaştırıyor" diye yazdı.

18 ayda 21 yeni partinin kurulmasını, yüzde 50+1 mecburiyetine dayandıran Metiner, "Canı sıkılan parti kuruyor. Kendini göstermek isteyenler etrafına topladığı üç-beş isimle tabela asıyor. Geçmişte hiç de hak etmedikleri siyasi makamlara getirilenler, özellikle de AK Parti içerisinde toplumsal karşılıkları ve siyasi ağırlıkları olmadıkları halde parti merkezinde üst düzeyde görevlendirilenler veya bakanlıkla taltif edilenler, eski unvanlarının veya makamlarının ağırlığını kullanarak kendilerini yeni siyasi denklemlerde belirleyici aktör konuma oturtmak için harekete geçiyorlar.

Hırs, çıkar ve intikam güdülerinin eşlik ettiği bu çoklu partiler sisteminde o yüzden değer ve ilke siyaseti dudak bükülen bir olguya dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...