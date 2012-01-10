'MEHMET METİNER 2. İpekçi cinayeti davası sanığıydı' haberi ve yapılan karşı açıklama

"İkinci İpekçi cinayeti davası" olarak da anılan davada yargılanan ve beraat eden Mehmet Metiner'in Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nın 4634 8484 270 olduğu, Sabri ve Naime Metiner'in oğlu olarak 1960'da İstanbul'da doğduğu, Kırklareli-Merkez-Ürünlü nüfusuna kayıtlı bulunduğu bildirildi.