'MEHMET METİNER 2. İpekçi cinayeti davası sanığıydı' haberi ve yapılan karşı açıklama
Milliyet gazetesinden Belma Akçura'nın "Ağca'nın Derin İlişkileri" adlı kitabında aktardığı dava sürecinde İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın ka
10 Ocak 2012 02:00
T24 - Bağımsız internet gazetesi T24, AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in gazeteci Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca'yı Adli Tıp'tan kaçırma girişimi nedeniyle tutuklu yargılanan "Mehmet Metiner" olduğunu iddia etti. Ancak gazeteci Belma Akçura'nın "Ağca'nın Derin İlişkileri" adlı kitabına başvurularak yapılan bu haberde, isim benzerliğinden kaynaklanan bir hata yapıldığı ortaya çıktı. AKP Adıyaman Milletvekili Metiner de, "hayatının hiçbir döneminde ülkücü olmadığını ve böyle bir davada yargılanmadığını" açıkladı.
"İkinci İpekçi cinayeti davası" olarak da anılan davada yargılanan ve beraat eden Mehmet Metiner'in Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nın 4634 8484 270 olduğu, Sabri ve Naime Metiner'in oğlu olarak 1960'da İstanbul'da doğduğu, Kırklareli-Merkez-Ürünlü nüfusuna kayıtlı bulunduğu bildirildi.
Haberimizi geri çekiyor, Sayın Mehmet Metiner'den ve okurlarımızdan özür diliyoruz.