Mehmet Metiner: 15 Temmuz ruhuna sahip milyonlar kendi Reis’lerini kimseye yedirmezler, tehditlerin de hesabını sorarlar

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Gezi davası kararı ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza mahkeme kararları üzerinden hayasızca tehditler ve hakaretler savurup haddini aşanlar bilsinler ki 15 Temmuz ruhuna sahip milyonlar asla kendi Reis’lerini kimseye yedirmezler. O tehditlerin de hakaretlerin de hesabını sorarlar" diye yazdı.

Gezi üzerinden parmak sallayanların FETÖ'cü darbecilere destek çıktıklarını iddia eden Metiner, "Karşı çıkıyor gibi yapanlar da Erdoğan’ın alaşağı olacağı darbe sürecinden tıpkı 27 Mayıs’ta olduğu gibi memnuniyet duyacaklardı. Şimdi utanmadan karşımıza geçip “demokrasi direnişi” diyerek gezi üzerinden aynı güç odaklarının siyasi figüranlığına soyunuyorlar. Sizin Gezi ruhunuz varsa bizim de 15 Temmuz ruhumuz var, biline!" ifadelerini kullandı.

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