-MEHMET KURT EMNİYETTE İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - İş adamı Mehmet Kurt, İstanbul'da yürütülen bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında emniyete gelerek ifade verdi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyete davet edilen Kanal 6'nın eski sahibi Mehmet Kurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine geldi. Kurt, yaklaşık 3 saat kaldığı emniyetten avukatları ile birlikte ayrıldı. Kurt, emniyet çıkışında görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.