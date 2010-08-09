T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MEHMET KAZANCI: HEDEFE ULAŞTIK ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2010 15:22

-MEHMET KAZANCI: HEDEFE ULAŞTIK ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı, Boğazici Elektrik Dağıtım A.Ş için fiyatın, ihalede oluşan bir fiyat olduğunu belirterek, ''Yüksek görülebilir ama önemli olan hedefe ulaşabilmek'' dedi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin nihai pazarlık görüşmelerinde 2 milyar 990 milyon dolarla en yüksek teklifi İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş Ortak Girişim Grubunda yeralan MMEKA'nın Yönetim Kurulu Baüşkanı Kazancı, ihale sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'yi almayı çok arzu ettiklerini belirterek şöyle devam etti: ''Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'yi ortağımız Mehmet Emin Karamehmet'in verdiği cesaretle almaya karar verdik ve hedefe ulaştık, şirketimiz 8'inde kuruldu 13'ünde yeterlilik aldı. Ödeme imkanı olarak taksit seçeneği var, şartnameye göre yüzde 20'si peşin geri kalanı taksitle. Özkaynaklarımızdan veya kredi kullanarak ödeme yapabiliriz. Seçenekleri değerlendireceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun'' Kazancı, gazetecilerin ''kayıp kaçak oranını nasıl indireceksiniz'' şeklindeki sorusuna ise konunun teknik bir konu olduğunu belirterek, kayıp kaçak oranlarının düşürmek için çalışma yapacaklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24