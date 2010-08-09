-MEHMET KAZANCI: HEDEFE ULAŞTIK ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı, Boğazici Elektrik Dağıtım A.Ş için fiyatın, ihalede oluşan bir fiyat olduğunu belirterek, ''Yüksek görülebilir ama önemli olan hedefe ulaşabilmek'' dedi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin nihai pazarlık görüşmelerinde 2 milyar 990 milyon dolarla en yüksek teklifi İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş Ortak Girişim Grubunda yeralan MMEKA'nın Yönetim Kurulu Baüşkanı Kazancı, ihale sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'yi almayı çok arzu ettiklerini belirterek şöyle devam etti: ''Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'yi ortağımız Mehmet Emin Karamehmet'in verdiği cesaretle almaya karar verdik ve hedefe ulaştık, şirketimiz 8'inde kuruldu 13'ünde yeterlilik aldı. Ödeme imkanı olarak taksit seçeneği var, şartnameye göre yüzde 20'si peşin geri kalanı taksitle. Özkaynaklarımızdan veya kredi kullanarak ödeme yapabiliriz. Seçenekleri değerlendireceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun'' Kazancı, gazetecilerin ''kayıp kaçak oranını nasıl indireceksiniz'' şeklindeki sorusuna ise konunun teknik bir konu olduğunu belirterek, kayıp kaçak oranlarının düşürmek için çalışma yapacaklarını söyledi.