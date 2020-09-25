Mehmet Kaya '24 saat' yarışacak

Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden pilot Mustafa Mehmet Kaya, 50'incisi hafta sonu düzenlenecek 'ADAC Nürburgring 24 Saat Dayanıklılık Yarışı için yarın (26 Eylül Cumartesi) Almanya'da piste çıkıyor.

2019 Nürburgring Endurans Serisi SP8 T kategorisini şampiyon olarak tamamlayan Kaya, oldukça uzun Almanya'nın efsanevi Nordschleife Pisti'nde koşulacak yarışta kategorisinde birinciliği hedefliyor.

26 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak yarış Pazar günü aynı saatte sona erecek. 24 saatlik zorlu, dayanıklılık yarışında EAE Group sponsorluğunda Black Falcon Team adına Mercedes AMG GT4 ile SP8 T kategorisinde mücadele edecek Mustafa Mehmet Kaya'nın takım arkadaşları Estonyalı Tristan Viidas, Alman Mike Stursberg ve Reinhold Renger olacak.