Mehmet Karakaya: Benim için asker, polis, gerilla, hepsi şehit







Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Komisyonu, 2009 yılında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK üyesi Ahmet Şerif Karakaya'nın babası Mehmet Karakaya'yı dinledi. Komisyonun AKP, CHP, BDP ve MHP’li üyelerinin, babayı kendi görüşleri doğrultusunda yönlendirme girişimleri milletvekilleri arasında tartışma yarattı. Tartışmaların ortasında kalan Mehmet Karakaya, “Ben gerilla babasıyım. Buraya ağlamak için gelmedim. PKK’lı değilim. Halkların birbirini kucaklamasını istiyorum” dedi. Karakaya, ‘Devlet gerillaların ailelerine tazminat ödesin önerisinde bulundu. Karakaya, oğlu için ‘şehit’ tanımı yapınca sorular milletvekillerinden geldi. Karakaya, “Benim için, asker, polis, gerilla bu ülke için hayatını kaybettiği için şehittir” dedi.



MHP’li Yusuf Halaçoğlu ile BDP’li Ertuğrul Kürkçü arasında ‘kafa koparma’ tartışması çıktı. Karakaya’nın kimyasal silah iddialarına MHP’li Yusuf Halaçoğlu, “Şehit edilmiş ailelerin tabutları ailelerin açılmasına müsaade edilmiyor. Neden parçalanmış yüzler nedeniyle. Kafa da kopuyor. Kol ve bacak da. Eğer bir mücadele varsa kolu başı kopacak. Çatışma var” deyince, BDP’li Ertuğrul Kürkçü sinirlendi ve Halaçoğlu’na, “Biz insanı muhatap alıyoruz. Kafa koptuğundan bahsediyor. Kafa koparmak normal mi” yanıtı verdi.

Babanın ‘kimyasal’ iddiaları



Mehmet Karakaya, komisyonda, kimyasal silah iddialarını gündeme taşıdı. Ancak, bu konuda basına yansıyan haberlerin dışında bir şey olmadığını anlattı. Karakaya, “2009 yılının 15 Mayıs’ın da Gabar Dağı’nda çatışmada oğlum öldü. Siirt’e gittim. Eruh Savcılığı’na başvurdum cenazeyi vermediler. Zok ısrarcı olunca, savcılık CD’den oğlu gösterdi. Ben de teşhis ettim. O gürüntüyü cep telefonuma kaydettim” dedi.



Mehmet Karakaya şu açıklamalarda bulundu:



‘Küfür ettiler”



“2,5 yıl geçti. Hala oğlumun cenazesini bulamadım. Niye göstermiyorlar? Demek ki bir tereddütleri var. Kimyasal silah mı kullanıldı kuşkuları buradan çıkıyor. Fatiha okuyup bağrıma basmak istiyorum. Her gece vicdan azabı çekiyorum. Psikolojik bir işkence çekiyorum”

‘Öteki oğlum da dağda”



“Oğlum Kürt sorunu ile ilgili bunlardan dolayı dağa çıktı. Dileğimiz barış olsun halklar birbirini kucaklasın. Barışın esas kılınması temel amacım bu. Böyle olursa, acımı bir anda unutabilirim. Bundan sonra yeter ki acılar olmasın. Yeter ki kucaklayalım. Acı yaşanmasın diye ‘kendimi geda edebilirim.’ Ne asker, ne gerilla ne polis ölmesin. 5 çocuğum var. Bir kızım okuyor. Biri üniversitede. Bir tanesi cezaevinde. Birinin dağa çıktığını düşünüyorum. Ben devletin ölen oğlumu, dağ başında kurda kuş yem yapacağına inanmıyorum. En azından mezara koyacaklarını düşünüyorum. Sağ olan da belki ölmüştür bilmiyorum. Onun gerillaya katıldığını düşünüyorum. Kendi özgür iradesiyle."

‘Dağdan inmesini talep etmez misiniz”



Karakaya’nın ikinci oğlunun da dağda olduğunu öğrenen milletvekilleri, “Dağdan inmesini talep etmez misiniz” diye sordu. Karakaya, “Oğlumun ölmesini istemiyorum” yanıtı verdi. Komisyonda buz gibi hava eserken MHP'li Halaçoğlu, “İnmesini istemiyor musunuz? Dağda cana kıyılacaktır” dedi. CHP’li Malik Ecder Özdemir de, “İnsin istemiyorsunuz” diye değerlendirdi.



Mehmet Karakaya’nın değerlendirmeleri şöyle:



‘Benim askerim çirkinlik yaptı’



“Silahla bir yere varılmayacağını söylüyorum. Sivil, asker, polis gerilla aileleri bu işten bedel ödeyenler, ailelerin birbirini kucaklaması lazım. Yarın bir gün yeniden yüreğim yanar. Temel taşı olduğum devlet böyle bir şey yapmış. Benim askerim bana küfür ederek benim bayrağım altında bana çirkinlik yaptı. Üstlerin haberi olmayabilir ama bun işi yapanlar yargı önüne çıkabilmeli”

"Asker, polis, gerilla şehittir"



“Bu ülke içerisinde ölen herkes polis, asker, gerilla hepsi şehittir. Devletin polise askere baktığı gibi gerillaya da aynı gözle bakmasını istiyorum. Polis asker gerilla bizimdir. Devlet gerillalara da tazminat ödemelidir."