-MEHMET HELVACI HEDEFLERİNİ AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Galatasaray'da yaklaşan olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylarından Mehmet Helvacı, hedeflerini açıkladı. Hilton Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında, ''Biz bir aileyiz'' sloganıyla basın mensuplarının karşısına çıkan Mehmet Helvacı, ''Galatasaray, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Bu kulübü yönetmek sıradan bir karar değil, sorumluluk gerektiren bir karar. Tüm kararlarımı verirken sorumluluk gösteren biriyim. 30 yıldan fazladır adalet ve vicdan gibi kelimelerle haşır neşir olan biri olarak bu benim için önemli'' dedi. ''Galatasaray Kulübü başkan adayı olarak bugün karşınızda duruyorum'' ifadesini kullanan Helvacı, ''7 yıllık bir yöneticilik deneyimim var. Kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım ve Galatasaray ailesinin bir üyesiyim. Aşağı yukarı 15 yıldır Galatasaray platformunun içinde görev aldım. Galatasaray'ın içinde çalışmaya başladıktan sonra sorunları ve bunların çözüm yollarını gördükten sonra, son 8 senesini bu sorumluluk çerçevesinde Galatasaray'a vakfetmiş biri olarak duruyorum'' diye konuştu. Konuşma yaptığı platformun arkasında yazılı olan, ''Biz bir aileyiz'' sloganına dikkati çeken Helvacı, şunları söyledi: ''Galatasaray her şeyden önce bir ailedir, bunun hatırlanması gerek. Daima ilklerin ve yeniliklerin, başarının sembolü olmuş, yeri gelmiş kendi taraftarının değil tüm Türkiye'nin moral kaynağı olmuş büyük bir ailedir. Onun arkasında da binlerce kişinin emeği ve alın teri vardır. Yüz binlerce kişinin helal kazancı vardır. Milyonlarca vatandaşın hayır duası vardır. Galatasaray bunun için büyüktür ve büyük olmak zorundadır. Gücünü sonuçlardan almaz. Çalkantılar bütünlüğü tehdit etse de gücünü azaltmaz. Galatasaray'ın, yani bu ailenin gücü, kendini çalkantılardan çıkaracak kabiliyete sahiptir. Galatasaray, Türkiye'nin merkezinde bulunan büyük bir kurumdur. Bu sorumlulukla hareket edecek üyelere, yöneticilere ihtiyaç vardır. Bu bir zorunluluktur. Galatasaray'ın başkanı, bütün Galatasaraylılar'ın başkanıdır. Kendi boynunu büktürmez, hiçbir ferdinin de boynunun bükülmesine müsaade etmez. Galatasaray başkanı iyi bir aile babasıdır. Hiçbir üyesinin hakkını kimseye yedirmez. Galatasaray'ın başkanı Ali Sami Yen'in koltuğunda oturduğunu bilir. O koltuğun değerini bilir ve gerektiğinde terk etmek onun görevlerindendir.'' -''MUKTEDİR BİR BAŞKAN OLMAK İÇİN OY YETMEZ''- Mehmet Helvacı, ''Galatasaray'a başkan olmak için üyelerin oyları yetebilir ama muktedir bir başkan olmak için bilgi, deneyim, yürek ve ekiple bu işe soyunmak gerekir'' derken, ''İcazetle, kaynağı belirsiz yardımlarla başkan olunamaz. Güç odaklarıyla ilişki kurulamaz. Galatasaray'ın şöhretli yöneticilere, yıldızlar karmasına, nakit paraya ihtiyacı yoktur. Galatasaray, dürüst ve ahlaklı yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. Galatasaray başkanı Galatasaraylılar'ı tanır. Onları en çok üzecek konuların başında onların hür iradelerine son vermek gelir. Yetkisini ve gücünü genel kuruldan alır. Bunu tüm Galatasaraylılar'a karşı sorumluluk duyarak kullanır. Tüzüğü, anayasa olarak kabul eder. Tüzük harici hiçbir işlem yapmaz. Galatasaray sevgisini kişisel çıkarlarının önünde tutar. Kısaca; adil, hak yemeyecek ama hiçbir platformda da Galatasaray'ın hakkını yedirmeyecek bir yönetim anlayışı gerekir'' şeklinde konuştu. -''ÖNCELİK SPORTİF BAŞARIDIR''- Galatasaray'ın bir spor kulübü olduğunun hatırlanması gerektiğine dikkati çeken Helvacı, önceliğin ekonomik değil, sportif başarı olduğunu vurgularken, ''Bu nedenle ekonomik büyüme de sportif başarıya endeksli olarak gelişir. Yapılması gereken şey sporu teşvik edecek, iyi sporcu yetiştirecek, iyi sporcularla iyi sonuçlar elde edecek projelerdir. Bu o zaman ekonomik başarıyı getirecektir. Galatasaray'da para sıkıntısı yoktur, yönetim sıkıntısı vardır'' ifadelerini kullandı. Helvacı, Galatasaray'ın sadece futbol kulübü olarak da görülmemesi gerektiğini savurarak, futbola göre çok daha küçük bütçelerle amatör branşlarda önemli başarıların elde edilebileceğini belirtti ve bayan basketbol takımı ile tekerlekli sandalye basketbol takımının başarılarını örnek gösterdi. -''BÜTÇE 300 MİLYON DOLAR, 6 YIL DA 4 ŞAMPİYONLUK''- Mehmet Helvacı, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım yaratma düşüncesinde olduklarını kaydederken, bütçeyi 300 milyon dolara çıkaracaklarını, 6 yılda 4 şampiyonluk kazanacaklarını ileri sürdü. Hiç kimsenin Galatasaray'dan daha zengin olmadığının altını çizen Helvacı, şöyle konuştu: ''Bu nedenle kişilere değil yönetime ihtiyaç vardır. Galatasaray'ın bütçeleri 190 milyon dolar civarıdır. Biz bütçeyi 300 milyon mertebesine çıkartma düşüncesindeyiz. Bu futbol ve amatör sporlarda başarı için yeterlidir. Aynı zamanda Galatasaray'ın mevcut borçlarını da ödemek için yeterlidir. Mevcut borçlarımızı ödemiş olmakla övüneceğiz. Borcumuzu 5 yılda bütçenin altına çekeceğiz. Bunları yaparken de kişilere bağlı olmayacağız. Siyasete entegre olmak zorunda kalmayacağız. Galatasaray bir zümrenin takımı değil, tüm Türkiye'nin takımı olacaktır. Gerçekçi olan hedef 6 yılda 4 Türkiye şampiyonluğunun elde edilmesidir. Üçüncü Avrupa kupasının Türkiye'ye getirilmesidir. İlk ikisini Galatasaray elde etmişti. Üçüncüsünü de Galatasaray'dan başka elde edecek bir takımın Türkiye'de olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.''