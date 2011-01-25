Mehmet Helvacı görevden alındı

T24 - Galatasaray'da yönetim krizi devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Mehmet Helvacı ikinci başkanlık görevinden alınırken yerine Işın Çelebi getirildi. Genel sekreterliğe ise Ali Haşhaş geldi.



Geçtiğimiz hafta ikinci başkan Mehmet Helvacı, yönetime güven kalmadığını ve seçimli genel kurula gitmek gerektiğini açıklamıştı. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen başkan Adnan Polat ise Mehmet Helvacı'yı istifaya davet etmişti.



Bu olaylardan sonra bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısı merakla bekleniyordu. Yaklaşık 55 dakika süren topantı sonrası beklenen oldu ve Mehmet Helvacı ikinci başkanlık görevinden alındı. Yerine ise sürpriz bir isim Işın Çelebi getirildi.



Işın Çelebi'den boşalan genel sekreterlik görevine ise Ali Haşhaş getirildi.





'HENÜZ DAĞITIM ONAYLANMADI'



Galatasaray yönetim kurulu toplantısının beklediği gibi gergin geçmediği bildirilirken, toplantı sonrası ikinci başkanlık görevine son verilen Mehmet Helvacı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Yeni oluşan dağıtımın henüz oylanmadığını söyleyen Helvacı "Başkanımla birbirimize söyleyeceğimiz şeyler vardı, onları söyledik. Başkan sonra benim artık ikinci başkanlık görevime daha fazla devam etmemem gerektiğini söyledi. Yeni bir dağıtım açıkladı. Henüz bu dağıtım oylanmadı. Oylandığı zaman yönetim kurulu kararı altındaki imzalara bakarak sonucu göreceğiz.



Şunu da söyleyebilirim artık bugün itibariyle ikinci başkanlık görevinde değilim, böylece sizlerden daha rahat konuşabileceğim. Artık basınla daha rahat Galatasaray hakkında konuşabileceğiz." şeklinde konuştu.



