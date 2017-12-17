Mehmet Hakan Atilla’nın beraat talebine savcılıktan itiraz

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delindiği iddiasıyla görülen davanın tutuklu tek sanığı Mehmet Hakan Atilla'nın, avukatları aracılığıyla yaptığı "beraat kararı verilmesi" başvurusuna savcılık itiraz etti.
New York Güney Bölgesi başsavcılığı, davaya bakan yargıç Richard Berman’a, cumartesi akşamı yolladığı dilekçede, avukatlarının Atilla’nın jüriye gitmeden yargıç tarafından aklanması isteğine karşı çıktı.
Savcılık, Berman’a yolladığı dilekçede, “Hakan Atilla, Reza Zarrab’ın Halkbank aracılığıyla ABD yaptırımlarını deldiğinin farkındaydı, bilerek ya da görmezden gelerek yaptırımları delme suçuna ortak oldu” dedi.
Zarrab, onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken savcılıkla anlaşarak davada ‘sanık’ken ‘tanık’ konumuna geçmişti.
Atilla, New York’ta görülen ‘Atilla’ya karşı ABD davası’nın 14’üncü gününde ifade vermiş, savcılığın ifade ettiğinin aksine işadamı Reza Zarrab’ın kurduğu sistemin ‘mimar’ı olmadığını, Zarrab’tan asla rüşvet almadığını söylemişti. Zarrab da aynı yönde ifade vermişti.