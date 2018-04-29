Mehmet Hakan Atilla, New York'taki davada kendini savunmak için tanık kürsüsüne çıkacak

ABD'de İran'a uygulanan yaptırımların yasa dışı yollarla delindiği iddiaları hakkında açılan davanın tek sanığı olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın "yakın bir zamanda" kendisini savunmak için tanık kürsüsüne çıkması bekleniyor.

New York'taki mahkemeden bildiren ABD'li gazetecilerin attığı Twitter mesajlarına göre, Atilla'nın savunma makamı adına tanık kürsüsüne çıkartılacağı bugünkü duruşmanın ilk bölümünün ardından avukatları tarafından davanın hakimi Yargıç Richard Berman'a bildirildi.

Davanın tek sanığı olan Atilla'nın tanıklık yapmasına avukatlarının, kendi aleyhine olabilecek bir ifade verebileceği gerekçesiyle sıcak bakmadığı belirtiliyordu.

Davanın bugünkü oturumunda, 17 Aralık 2013 tarihinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili düzenlenen operasyonda görev alan polis memuru Hüseyin Korkmaz'ın dinlenmesine devam edildi.

Korkmaz, New York Güney Savcılığı'nın davada kanıt olarak sunduğu belgeleri ABD'ye nasıl getirdiğine dair detayları aktardı. Savunma avukatları da Korkmaz'ın Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılarına yönelik sorular yöneltti.

Korkmaz, Gülen Cemaati ile ilişkisi olmadığını aktardı.