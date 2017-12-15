Mehmet Hakan Atilla davasında Zarrab'ın iddiasını çürütecek uzman görüşü: O sırada uçaktaydı!

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tek sanık olarak yargılandığı davada tanık kürsüsünden ilk kez ifade verdi.

İfadesini Türkçe olarak veren Atilla, bankaları dolandırdığı ve yasaları ihlal ettiği iddialarını reddederken savcıların iddiasının aksine 'sistemin mimarı' olmadığını söyledi.

Atilla, soru üzerine ​Süleyman Aslan ile İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesi konusunda hiç konuşmadığını ifade etti. Atilla'ya, eski polis Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinde ‘Zarrab'ın Halkbank'a girip çıkarken görüntülendiğini' söylemesi soruldu. Atilla, bu tarihte Barcelona uçağında olduğunu söyledi.

Atilla için Türk Hava Yolları’ndan bir uzman tanıklık yaptı.Hakan Atilla’nın avukatları, müvekkillerinin aleyhine savcılığın sunduğu en önemli delil olan 297 no’lu tape ve ses kaydına ilişkin Reza Zarrab’ın mahkemede verdiği ifadeyi Türk Hava Yolları’ndan gelen bilirkişinin ifadesi ile çürütüldüğünü savundu.

'Hakan beye emir verdi' iddiası

Razi Canikligil’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Zarrab, itirafçı olarak oturduğu tanık kürsüsünde, yardımcısı Abdullah Happani ile 10 Nisan 2013 tarihli “Atilla taş koydu” diye bilinen 279 no’lu tape ve ses kaydına açıklık getirirken şu ifadeleri kullanmıştı;

“Bankadan (Halkbank) çıktıktan sonra görüşmenin özetini anlatıyorum. Süleyman Aslan’ın benim yanımdan Atilla’yı aradığını söylüyorum. “Yapacaksınız bu işi” dedi diyorum. Hakan Atilla’nın taş koyduğunu engellediğini söylüyorum.

Yani o gün içersinde Atilla bey işlemin olmaması için taş koyuyordu. Bu yüzden Süleyman Aslan’la konuştum ve Atilla’nın bu işten hiç haberi olmadığını söyledim. Kendisi benim yanımdan Atilla’ya telefon açtı, Hakan Bey’e işlemin yapılması konusunda bilgi verdi. Hakan Bey de istenileni yerine getirdi.”

"Atilla konuşamazdı, Barcelona uçağındaydı"

Zarrab, ifade verdiği ikinci gün tapelerin kendi konuşmalarının içeriğini doğru olarak yansıttığını kabul etmiş ve Avukat Fleming’in Halkbank ile yaptığı işlemler kapsamında “Hakan Atilla taş koydu dediniz, doğru mu” sorusunu “Doğru” diye karşılık vermişti. Zarrab, “Süleyman Aslan, sizin yanınızda Hakan Atilla’yı arayıp, bu işi yapacaksın dedi, doğru mu” şeklindeki soruya da “Evet doğru” karşılığı vermesine rağmen, Atilla’nın 10 Nisan günü o saatte Süleyman Aslan ile telefonda konuşabilmesinin imkansız olduğu çünkü aynı saatte akşam 17.00’de THY’nin Barcelona uçağında olduğu mahkemeye gelen bilirkişi tarafından belirtilecek. Avukatlar Zarrab’ın teyit ettiği o tarih ve saatte Hakan Atilla ile Süleyman Aslan’ın asla konuşmadığını savunuyorlar.

Davanın düşürülmesi talebi reddedildi, beraat için savcılığa süre verildi

Mehmet Hakan Atilla'nın tanıklığı sonrası davanın yargıcı Richard Berman, 11-12 Aralık günleri mahkemede tanık olarak dinlenen eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın ifadelerinin geçerli sayılması gerektiğini söyledi.

Korkmaz mahkemedeki ifadesinde Türkiye'de 25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "25 Aralık soruşturmasının Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal'in de aralarında olduğu yolsuzluğa karışan kişilere yönelik olduğunu" söylemişti.

Yargıç Berman, bu ifadelerle ilgili "Korkmaz, denetlediği bir polis soruşturmasına dair ilk elden bilgileri verdi" dedi.

Savunma avukatları, Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinin Atilla'ya zarar verici nitelikte olduğu görüşünü dile getirdiğinde ise Berman'ın buna yanıtı "Durum bunun tam tersi" oldu.

Berman, "İşin garip yanı, Korkmaz'ın ifadesi Sayın Atilla'nın savunmasına yardım edici nitelikte görünüyor" diye konuştu.

Yargıç Berman, Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarının beraat talebi konusundaki kararını ertelerken, savcılık makamına da talebe yanıt için Pazar günü TSİ 01:00'e dek süre verdi.

Atilla’nın avukatları, savcılığın tanığı 17 Aralık soruşturmasının operasyon amiri eski yardımcı komiser Hüseyin Korkmaz’ın tanıklığa aykırı aşırı beyanları, yorumları, soruşturma sırasında sadece mali şubedeki ofisinde olması, olay yerlerinde tanıklık yapmamış olması ve başsavcılığa verdiği delilleri Türkiye’den çaldığını kabul etmesi üzerine, avukatlar bunların kabul edilemeyeceğini ileri sürerek hatalı yargılamadan davanın düşmesini istemişlerdi.

İşte dakika dakika yaşananlar:

00:40 - Yargıç Berman, jüri üyelerine, davayla ilgili basında çıkan haberleri okumamaları gerektiğini hatırlattı.

00:36 - Duruşma sora erdi.

00:14 - Soru: Malların sevk edildiğini göstermek için müşterinin bankaya hangi belgeyi vermesi isteniyordu?

Atilla: Banka havale belgelerini, konşimentoları istiyordu.

00:08 - Ara sona erdi. Fleming'in sorgusu sürüyor. Atilla, Hakan Aydoğan'ın gönderdiği bir e-postayı inceliyor.

00:01 - Kısa bir ara verildi.

23:55 - Savunma bir başka telefon tapesini delil olarak sunuyor.

23:42 - Fleming, Zarrab'ın gıda ticareti işlemleri konusunda Atilla'yı yanlış bilgilendirmesi hakkında sorular soruyor.

23:30 - Fleming, Onur Air ile ilgili sorular soruyor. Atilla "Onur Air'in Türk sahibi, şirketi İran'a satmak istiyordu" iddiasında bulundu.

23:15 - 6 Mayıs 2013 tarihli bir telefon görüşmesinden bahsediliyor.

23:10 - Fleming, Türkiye ile İran'ın coğrafi konumunun nerede olduğunu soruyor. Atilla, "İran bizim komşumuz" diyor.

ABD'li gazeteci Adam Kalsfeld'in yorumuna göre, "Jüri üyeleri bunu zaten defalarca duydu ve savunma avukatları da davada anlatılan işlemlerin masum olduğunu göstermek için olabildiğince sık duymalarını istiyor."

23:06 - Soru: Burada Zarrab'a ortaklık yapısına ilişkin belgeleri nasıl tahrif edeceğini anlattığınız bir durum oldu mu?

Atilla: Zarrab'a hayatımda hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim.

Atilla "Asla böyle bir şey söylemedim" diye ekliyor.

23:00 - Fleming, Zarrab'ın, Halkbank'ta yaptırımlar konusunda en bilgili kişinin Atilla olduğu yönündeki ifadesini soruyor.

Atilla: Ben (en bilgili kişi) değilim ama biraz bilgim var.

22:57 - Atilla, telefon tapelerini inceliyor, "Bunun benimle hiçbir alakası olmadığını biliyorum" dedi.

Toplantılar ve görüşmelerle ilgili bir dizi soru soruluyor, Atilla bunlarla hiçbir ilgisinin olmadığını söylüyor.

22:55 - Atilla: Reza Zarrab'ın bulunduğu ve kendisinden sistemi devam ettirmesinin istendiği bir toplantıda hiç yer almadım.

22:53 - Fleming, "Balkan işten mi atıldı, yoksa istifa mı etti?" diye soruyor.

Atilla: İşten çıkarılmadığını kesinlikle biliyorum. Zarrab'ın onunla ilgili ifadesini de dinledim. Duyunca çok üzülmüştüm, gerçeği yansıtmıyor.

22:52 - Atilla, Levent Balkan ve Hakan Aydoğan ile ilgili ifade veriyor.

22:50- Fleming, Atilla'ya, dış operasyonlar bölümünün faaliyetlerini soruyor.

22:45 - Duruşma yeniden başladı.

Savcılık makamına beraat talebine yanıt için süre verildi

22:24 - Yargıç Berman, Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarının beraat talebi konusundaki kararını erteledi.

Berman, savcılık makamına talebe yanıt için Pazar günü TSİ 01:00'e dek süre verdi.

22:07 - Savunma avukatları, Korkmaz'ın ifadesinin Atilla'ya karşı önyargılı olduğunu söylüyor. Berman: Korkmaz'ın ifadesi hiçbir şekilde Atilla'ya karşı ön yargılı değildi.

Berman: "İşin garip yanı, (Korkmaz'ın ifadesi) Atilla'nın savunmasına yardımcı oluyor gibi görünüyordu."

22:05 - Berman, davanın düşürülmesi taleplerinin sadece "acil" durumlarda, ve kararın "açık bir gereklilik" olduğu durumlarda kabul edildiğini söylüyor.

Savunma makamının 'görev suistimali' iddiasına karşılık Yargıç Berman, bu suiistimal bir "ispiyoncu" tarafından yapıldığında, durumun bertaraf edildiğini söylüyor. "İspiyoncu" diyerek Hüseyin Korkmaz'ı kastediyor.

Berman: Korkmaz, kendi yönettiği bir polis soruşturmasına ilişkin olarak (...) birinci elden aldığı bilgiye dayanarak ifade verdi.

Savunma, delillerin Türkiye'de hukuk dışı yollardan elde edildiğini söylüyor.

Berman Atilla hakkındaki beraat talebini henüz karara bağlamadı.

22:00 - Atilla’nın avukatları, savcılığın tanığı 17 Aralık soruşturmasının operasyon amiri eski yardımcı komiser Hüseyin Korkmaz’ın tanıklığa aykırı aşırı beyanları, yorumları, soruşturma sırasında sadece mali şubedeki ofisinde olması, olay yerlerinde tanıklık yapmamış olması ve başsavcılığa verdiği delilleri Türkiye’den çaldığını kabul etmesi üzerine, avukatlar bunların kabul edilemeyeceğini ileri sürerek hatalı yargılamadan davanın düşmesini istemişlerdi.

Konuya ilişkin kararını açıklayan Berman, talebi reddetti.

20:45 - Duruşmaya öğle arası verildi.

20:37 - Hakan Atilla, Zarrab'tan hiç rüşvet istemediğini ve hiç rüşvet almadığını beyan etti.

20:35 - Atilla tutukluluğunun ilk günlerinden bu yana 1500 - 2000 kadar kaydı dinlediğini ve okuduğunu, Reza Zarrab ile Zarrab'ın şirketlerinde çalışan Abdullah Happani arasında geçen telefon konuşmasından ise daha önce haberi olmadığını söyledi.

Atilla Zarrab ile Süleyman Aslan arasında WhatsApp yazışmalarını da tutuklanması sonrası gördüğünü ifadesinde belirtti.

20:31 - Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları konusunda "ana hatlarıyla" bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Ancak Atilla, "Bu konuda uzman değilim" dedi.

20:30 - Fleming'in banka sırlarına ilişkin sorular üzerine Atilla, gizlilik mevuatını açıklıyor.

20:28 - ABD'li gazeteci Adam Klasfeld'in notu: Atilla'nın bankacılık kanunları ve banka sistemlerinin işleyişine dair açıklamarı davanın başından beri ilk kez gündeme geliyor. Söz konusu bilgiler jüriye sistemin işleyişine dair bilgi veriyor.

20:27 - Atilla 2004 yılında Halkbank'ın Pamukbank ile birleştiğini söylüyor. Atilla, Pamukbank ile İran'ın yoğun ilişki içinde bulunduğunu söylüyor.

20:15 - Atilla'ya yıllık gelirleri ile ilgili sorular soruluyor. Atilla yıllık gelirinin 100 bin dolar olduğu söyleniyor.

19:50 - Atilla, Halkbank'ın diğer bankalarla ilişkisine dair ifade veriyor.

19:45 - Duruşmada jüri yerini aldı.

19:25 - Duruşmaya kısa br ara verildi.

19:20 - Atilla şu anda Halkbank'taki emir-komuta zincirini anlatıyor.

Adalet Bakanı'ndan ABD'ye mektup: 'FETÖ' sanığı eski polis Korkmaz'ın bir an önce iadesini beklemekteyiz!

19:15 - Reuters Haber Ajansı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Amerikalı mevkidaşı Jeff Sessions'a gönderdiği mektupta, New York'taki davada ifade veren eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın iadesini istediğini bildirdi.

19.10 - Fleming, Halkbank'ın yaptırımlardan sorumlu birimi hakkında sorular soruyor. Atilla'ya mı rapor veriyorlardı?

Cevap: İzin verirseniz, burada bir açıklama yapmam gerekiyor. Çünkü iki farklı yapı var ve ne olduğunu açıklamalıyım. Uyum departmanı olarak adlandırılan bir departman var. Atilla bu departmanın sadece bankanın yönetim kuruluna rapor verdiğini söylüyor. Ve başka bir departman daha var, yaptırım departmanı adlı. Bu yabancı işlemler departmanı. Bu ekip Genel Mudur Yardımcısı’na rapor veriyor.

19:00 - Hakan Atilla’nın bütçeleme ve planlama bölümünde görev yaptığı supervisor poziyonuyla ilgili konuşuyor. O dönemde altında yaklaşık 8 kişinin çalıştığını ifade etti. Atilla ardından departman müdürü olduğunu söyledi. Atilla Halkbank’ta 17 bin kişinin çalıştığını ve bankanın yaklaşık 1000 şubesinin olduğunu söyledi.

18:55 - Soru: Aklıma gelmişken Türkiye’de herhangi bir siyasi partiye üye misin?

18:52 - Atilla: Hayır. Hayatım boyunca hiçbir partinin binasına bile girmedim.

Atilla kariyerinde nasıl ilerlediğini anlatıyor.

18:50 - Hakan Atilla, perakende bankacılık alanında çalıştığını söyledi. Tatillerini Çesme’de geçirdiklerini ifade etti. Balık tutmayı, resim yapmayı ve kamp yapmayı sevdiğini anlattı.

18.46 Soru: “Tutuklandığınızdan bu yana oğlunuzu gördünüz mü?”

Atilla: “Evet, bir kere. Sadece iki saat. (Ağlıyor)”

18.44 Atilla: “Oğlum zeki bir öğrenci.”

Soru: “Onunla gurur duyuyor musunuz?”

Atilla: “Evet.”

Aile fotoğrafı gösteriliyor.

18.40 Atilla: “Eşimle 26 yıldır birlikteyiz, 22 yıllık da evliyiz. Bir oğlumuz var, Uluslararası İlişkiler okuyor.”

18.36 Atilla: “İnşaat şirketinde çalıştım önce, sonra bir restoranda yöneticiydim. Ardından bankaya geçtim.”

18.34 Atilla: “Eşim de yüksek lisans yaptı. Üniversiteden sonra askere gittim. Askerliğimi Hava Kuvvetleri’nde yaptım. İdari işlere baktığım bir görevim vardı.

18.32 Atilla: “Eşimle üniversitede tanıştım. İktisat okudum ve bu alanda yüksek lisans yaptım.”

18.30 Atilla: “Ankara’da büyüdüm. Annem ve babam memurdu. Orta gelirli bir aileydik.”

18.29 Atilla: “10 yıllık ABD vizem var.”

18.25 Soru: “İngilizce konuşabiliyor musunuz?”

Atilla: “Evet. Kendi kendime öğrendim.”

18.24 Atilla: “İşlemin iptalinden endişeliydim ve iptal edildi. Bu durum, hem banka hem de Türk milleti için olumsuz bir durum yaşattı.”

18.22 Videoda, 500 milyon dolar değerinde bir avro tahvili meselesinden söz ediliyor.

18.20 Atilla: “Bu hatayı, ilk sorgu videosunda beni tutuklayan kadın FBI ajanı yaptı.”

18.17 Atilla: “Hakkımda yapılan şikayetle ilgili bir hata var. Bahsi geçen telefon görüşmesi Hakan Aydoğan’a ait, bana değil.”

18.15 Soru: “2017 yılının mart ayında şikayet üzerine tutuklandınız, değil mi?”

Atilla: “Evet. Bu doğru.”

18.12 Atilla: “FBI’a yalan söylemedim. Ama sanırım onlar bana yalan söyleyebilirdi.”

18.03 Fleming, Atilla’ya Zarrab’ın ifadesini hatırlayıp hatırlamadığını sordu:

Atilla: “Zarrab’ın bu salonda bana istemediğim talimatlar verdiğini ama bunları bana zorla yaptırdığını söylediğini hatırlıyorum.”

18.02 Soru: “Aslan’la yaptırımların delinmesi hakkında hiç konuştunuz mu?”

Atilla: “Ne Aslan’la ne de başkasıyla bu konuyu konuştum.”

18.00 (İran adına ‘ekonomik cihat’ yapıp yapmadığı sorusuna) Atilla: “Böyle bir şeyi ilk kez burada duydum.”

17.57 Atilla: “Sistemin mimarı değilim.”

17.55 Atilla, Zarrab’la işbirliği, bankaları dolandırdığı ve yasaları ihlal ettiği yönündeki sorulara “Asla” diyerek yanıt verdi.

17.53 Atilla kürsüye çıktı. Atilla’nın avukatı Fleming doğrudan sorguya başlıyor. İngilizce bilen Atilla, Türkçe ifade veriyor.

17.38 Yargıç Richard Berman’a deliller konusunda savunma makamıyla mutabakata varılamadığını bildiren bir mektubu savcılar iletti.

Berman: “Hayalkırıklığına uğradım desem kifayetsiz kalır.”