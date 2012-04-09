Annesini kaybeden Haberal'a mahkemeden izin çıktı

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın annesi hayatını kaybetti. Haberal, annesi Medine Haberal'ın cenazesine katılmak için tutuklu yargılandığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak izin istedi. Mahkeme, Haberal'a 2 gün izin verdi.

Haberal'ın annesi Medine Haberal (93), tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Uzun süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Medine Haberal, bu sabah saatlerinde vefat etti.

Haberal'a 2 gün izin

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci "Ergenekon" davası kapsamında tutuklu yargılanan CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, annesinin Zonguldak'taki cenaze törenine katılabilmesi için iki gün izin verdi.

İkinci "Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Haberal'ın bugün vefat eden annesi Medine Haberal'ın, Zonguldak'taki cenaze törenine katılması için yapılan izin talebini değerlendirdi.

Tutuklandıktan sonra hastanede kalan Haberal'ın, sağlık durumunu gerekçe göstererek aldığı rapor doğrultusunda bugüne kadar yapılan duruşmalara katılmadığını belirten mahkeme heyeti, Haberal'ın avukatlarının verdiği dilekçede de mevcut kalp rahatsızlığının stres, baskı ve üzüntü ile tetiklenerek ani ölüme sebebiyet verebileceğinin ileri sürüldüğünü kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın, "bu şartlar altında ve her türlü sağlık riskini göze alarak merasime katılmayı istediğini" ifade ederek, Zonguldak'ta yapılacak olan cenazeye katılmak için tıbbi önlemler alınarak tam teşekküllü sağlık nakil vasıtalarıyla ve inisiyatif alınması gerekebileceğinden Silivri CezaeviTaburu'nda görevli en az binbaşı rütbesindeki bir subay ve emrindeki askerlerin refakatinde Haberal'ın naklinin yapılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Haberal'a sadece Zonguldak'taki cenaze defin merasimine katılması için yol izni hariç olmak üzere 2 gün süre verilmesini kararlaştırdı.

Silivri Cumhuriyet Savcılığı'nca verilecek yol izninin ardından, Haberal'ın Zonguldak'a nasıl gideceği belli olacak.

Buna ilaveten Silivri Devlet Hastanesi'nin 31 Mart 2012 tarihinde verdiği Haberal'ın sağlık raporunda da açıkca görüleceği üzere müvekkilimizin halen hayati risk altında olduğu ve bu rahatsızlığı stres, baskı ve üzüntü ile tetiklenerek ani ölüme sebebiyet verebileceği tıbben yadsınamaz bir gerçektir."

Cenaze töreni Zonguldak'ta

Dilekçede "Müvekkilimiz Mehmet Haberal'ın, annesi Medine Haberal'ın Zonguldak'ta yapılacak ceneza törenine iştirak edebilmesi için gerekli iznin verilmesini ve müvekkilimizin halen ağır sağlık sorunlarından muzdarip olduğu gözönünde bulundurularak nakil işlemleminin tercihen ambulans, uçak ya da helikopter vb. araç ile ivedilikler yapılmasını talep ederiz" ifadesi kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı

Bu arada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Medine Haberal'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Haberal ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Haberal'ın oğlu Prof.Dr. Ali Haberal'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"En büyük acılardan, üzüntülerden birini yaşıyorsunuz. Anneniz Medine Hanımefendi'nin yaşamını yitirmesinden biz de büyük acı ve üzüntü duyduk. Milletvekili arkadaşımız Sayın Mehmet Haberal'ın Silivri Toplama Kampı'nda olması ve annesi son nefesini verirken bir evlat, bir hekim olarak yanında bulunamaması acımıza acı, üzüntümüze üzüntü kattı. Anneniz hanımefendiye rahmet, şahsınızda, başta Milletvekili arkadaşımız Mehmet Haberal olmak üzere Haberal ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum"