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MEHMET HABERAL'A ADLİ TIP MUAYENESİ İSTANBUL (A.A)

26 Ocak 2011 14:51

-MEHMET HABERAL'A ADLİ TIP MUAYENESİ İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Adli Tıp Kurumu görevlilerince tedavisinin sürdüğü hastanede muayene ediliyor. Adli Tıp Kurumundan bir heyet, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuna ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince istenilen incelemeyi yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne geldi. İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Kasım 2010 tarihinde görülen duruşmada, Haberal'ın nihai sağlık durumuyla ilgili rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırarak, bu sanık hakkındaki tüm sağlık raporlarının da bu kuruma gönderilmesine karar vermişti. Mahkeme daha sonra Haberal'ın tedavisini yapan doktor tarafından düzenlenen ''potansiyel ani ölüm riskiyle hareket ettirilmesinin tıbben mümkün olmadığına'' ilişkin raporu değerlendirerek, Haberal'ın Adli Tıp Kurumunca görevlendirilecek uzmanlar tarafından tedavi gördüğü hastanede kontrol edilerek, rapor düzenlenmesine hükmetmişti.

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