Mehmet Haberal hastaneye kaldırıldı





T24 - İkinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanığı, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, cezaevinde rahatsızlanınca geceyarısı hastaneye kaldırıldı.





Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde rahatsızlanan Haberal, götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Haberal'ın, kalp atışlarındaki ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.





Avukat Dilek Helvacı, Haberal’ın, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hazırladığı raporun ardından hastaneye sevk edildiğini ifade etti. Avukat Helvacı raporda Haberal’ın stres, üzüntü, baskı ile tetiklenen öldürücü taşikardi (Supraventriküler taşikardi), aritmi ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğunu ve hastaneye sevk edilmesi gerektiğinin belirtildiğini ifade etti. Helvacı, Haberal’ın bazı tetkikler için Pazartesi günü tam teşekküllü bir hastaneye sevk edileceğini de kaydetti.