T24- İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılandığı sırada CHP'den Zonguldak Milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal, hastaneye kaldırıldı.



Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, AA muhabirinin sorusu üzerine, müvekkilinin mevcut rahatsızlıklarında 25 Temmuz'dan bu yana bir artış yaşandığını, Haberal'ın kalp aritmilerinde artış, yüksek tansiyon, göğüste daralma ve kolda uyuşma şikayetleri bulunduğunu belirtti.



Bunun üzerine cezaevi doktorunun ambulans çağırdığını, ancak müvekkilinin ilk etapta hastaneye gönderilmeyi kabul etmediğini ifade eden Helvacı, akşam saatlerinde rahatsızlığının artması üzerine Haberal'ın semt polikliniğinde müşahede altına alındığı söyledi.



Geceyi semt polikliniğinde geçiren Haberal'ın, 26 Temmuz sabahı cezaevine döndüğünü, ancak akşam saatlerinde tekrar rahatsızlanması üzerine bu defa Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiğini belirten Helvacı, müvekkilinin müşahede altında tutulmasına ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle geri gönderildiğini ifade etti.



Atakların artış göstermesi üzerine dün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirten Helvacı, bu sabah Haberal'ın Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.



Cezaevi koşulları ve hava sıcaklıklarının yüksek oluşunun Haberal'ın rahatsızlığının artmasına neden olduğunu ifade eden Helvacı, cezaevi doktorunun Haberal'ın kardiyolojik yoğun bakım ünitesi bulunan bir hastanede tedavisinin gerektiği yönünde daha önceden hazırlanan raporlarının bulunduğunu belirtti. Haberal, müvekkilinin kardiyolojik yoğun bakım ünitesi bulunmayan Silivri Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmasını da uygun bulmadıklarını bildirdi.

