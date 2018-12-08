Mehmet Günsür'den Gezi paylaşımı: Birkaç kişiydik…

T24

Oyuncu Mehmet Günsür, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ile suçlanan oyuncu Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından 2013 yılındaki Gezi protestolarını hatırlatan bir paylaşımda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından Gezi protestoları sırasında Taksim Meydanı’nda çekilen bir fotoğrafı paylaşan Günsür, “Birkaç kişiydik... #MehmetAliAlaboraYalnızDeğildir #geziparkı” ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede Alabora’nın 2011’de bir videoda “Ayaklan İstanbul” ifadelerini kullanması nedeniyle Gezi’nin 2011’de planlanmaya başlandığı, 2012’de Alabora’nın oynadığı ve bir ülke liderine karşı ayaklanmanın anlatıldığı Mi Minör oyununun da bunun bir kanıtı olduğu öne sürülmüş ve oyuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.