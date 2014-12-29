Mehmet Görmez: Kudüs'ü adeta teslim ettik, orası Müslümanlarındır

Hac Değerlendirme Toplantısı’na katılan ve burada Kudüs’ü ziyaretin umre ibadetinin bir parçası olarak kabul edildiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Biz bunu terkettik ve Kudüs’ü adeta başka bir ülkeye teslim ettik. Kudüs onların değil, Kudüs Müslümanlarındır” diye konuştu.

Görmez, geçmişte Kudüs'ün özellikle Umre ibadetinin bir parçası kabul edildiğini anımsatarak, "Arkadaşlarımız önümüzdeki hafta oraya gidecekler, oranın bütün imkanlarını gözden geçirecekler ve biz vatandaşlarımıza ilan edeceğiz. Diyeceğiz ki Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlarımızından, Kabetullah'ı ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımızdan Kudüs'e uğrayarak gitmek isteyenler yahut Kudüs'e uğrayarak bu ibadeti bitirmek isteyenler varsa bize müracaat etsinler" dedi.

Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hac Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, düzenlenen toplantının önemine dikkat çekerek, benzer toplantılar düzenlenmeye devam edileceğini söyledi. İki senedir memnuniyet anketleri yaptıklarını dile getiren Görmez, vatandaşın artık organizasyondan kaynaklanan bir kusur varsa bunu çok iyi ifade ettiğinin altını çizerek, sosyal medya marifetiyle anında tepkisini ileterek, Diyanet İşleri Başkanına kadar ulaştığını ifade etti.

'Diyanet görevi ateşten gömlek'

Görmez, yaptıkları işlerin risklerinin dünya hayatıyla sınırlı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mihraba geçen bin, 10 bin kişinin namazını kıldırıyor. Onların yerine Fatiha okuyor. Gönlü başka yerde, kalbi başka yere kaymış bir hoca olduğunu düşünün ne büyük risk Aman Allahım. Zaman zaman o riski düşündüğümüzde onun için ben her görevi ateşten gömlek, diyanet görevini ateşten cübbe... Vücudun tamamını yakar. Çok büyük riskler taşıyor. Bir tek hacı adayımızın hac ibadetini Allah'ın rızasına, Peygamberin Aleyhisselamın koyduğu kurallara göre yapmadan, yapamadan eğer dönmesini sağlarsak onun ahiretteki mesuliyetinin hesabını hiçbirimiz veremeyiz. Onun için bizim bir taraftan işin organizasyon boyutunu güzelleştirmeye devam etmemiz lazım bir taraftan da o işin gaye kısmını asla unutmamamız gerekir."

Görmez, hac ibadetinin uluslararası bir boyutunun bulunduğuna işaret ederek, orada ev sahipliği yapan ülkenin mensuplarının da bir gayretin içinde olduğunu dile getirdi.

Hac ibadetinin hiçbir ülkenin milli meselesi olmadığını belirten Görmez, “Bu ortak meseleyi zaman zaman konuşmak için birlikte istişareler yapmalıyız. Birlikte kararlar vermeli, kararlar almalıyız. Sadece kendi ülkemizi örnek alacak olursan 1,5 milyon bekleyen gözü yaşlı hacı adayımız var. Bunun düzelmesi gerekiyor doğrusu" dedi.

Görmez, tarihin değiştiğini ve zorlukların, sıkıntıların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim tarihimizde bu ibadet yapılırken Kudüs bilhassa Umre ibadetinin bir parçası kabul edilmiştir. Biz bunu terk ettik ve Kudüs'ü adeta başka bir ülkeye teslim ettik. Kudüs onların değil, Kudüs Müslümanlarındır. Kudüs bütün peygamberlerin makamıdır. Bizim ecdadımız tarih boyunca Kabetullah'ı ziyarete gittiğinde mutlaka Kudüs'e uğradı. Biz bıraktık, ihmal ettik ve onu adeta başka bir ülkeye teslim ettik, bu doğru değil."