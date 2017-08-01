Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan emekliye ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrıldı. Görmez'in görev süresinin dolmasına üç yıl daha vardı.

Edinilen bilgiye göre, Görmez'in "emekliye ayrılma" talebini içeren dilekçesi, Başbakanlık tarafından kabul edildi.

Görmez'in yerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in vekalet edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz 2017 tarihinde Görmez'in görevden alındığı iddiasına ilişkin olarak "Henüz böyle bir adım yok. Geleceğe yönelik Sayın Başkan'ın farklı bir görevle devam etme talebi söz konusu. Ancak şu an görevden alma söz konusu değil" demişti.