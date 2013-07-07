Mehmet Görmez: Camide spor yaptıran müftülük sıfatını kaybetmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Milas'taki Ulu Cami'de Kur'an kursundaki çocuklara badminton eğitimi verilmesi ile ilgili olarak, "Mihrabın önünde file kurularak, ajansları çağırarak haber yapmaları İngilizce, Arapça servis yapmaları son derece üzmüştür beni. Açıkça söyleyeyim bu sahneyi mihrapta izleyen, müftü olamaz. Böyle bir müftü, müftülük sıfatını kaybetmiştir benim nazarımda. Arkadaşlarımız soruşturmalarını yapıyor. Açığa alınma gibi bir durum söz konusu değil. İlçenin müftüsü bu olayı izliyor o sırada. Bu son derece üzücü" dedi.

3. Köprüye farklı bir isim verilebileceğini belirten Görmez, binlerce Yavuz isimi var ülkede. Onlara düşman gözüyle mi bakacağız? Şunu dikkate almak gerekir. Olgular dünyası değil, algılar dünyasındayız. İmtihan dünyasındayız. Bazı insanları rencide ediyorsa farklı bir isim de düşünülebilir. İsimler üzerinde tartışma başlatmak doğru değil" dedi.

'Beni son derece üzmüştür'

Milas'taki Ulu Cami'de Kur'an kursundaki çocuklara badminton eğitimi verilmesi ile ilgili olarak Görmez, "Yazın binlerce çocuğumuz gelip camide Kuran-ı Kerim öğrenerek, dini öğrenerek geçiriyor. Diyanet olarak hassas olmamız gerekiyor. Derslerini aldıktan sonra spor yapabilsinler diye bir protokol imzaladık. Gençlik Spor İl Müdürlüğü bu malzemeleri getirerek önce çocuklara gösterelim deniliyor Milas'ta. Mihrabın önünde file kurularak, ajansları çağırarak haber yapmaları İngilizce, Arapça servis yapmaları son derece üzmüştür beni. Açıkça söyleyeyim bu sahneyi mihrapta izleyen müftü olamaz. Böyle bir müftü, müftülük sıfatını kaybetmiştir benim nazarımda. Arkadaşlarımız soruşturmalarını yapıyor. Açığa alınma gibi bir durum söz konusu değil. İlçenin müftüsü bu olayı izliyor o sırada. Bu son derece üzücü" diye konuştu.

'Madımak geriliminin ortadan kaldırılmış olmasından mutluluk duyuyoruz'

Görmez, "Madımak gibi bir gerilimin ortadan kaldırılmış olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Oranın lokanta olmaktan çıkması için bizzat kendim de çaba gösterdim" dedi. Görmez ayrıca, "Benim param ile imama maaş veriyorsun haram olsun "gibi mesajlar aldığını bu mesajların üzücü olduğunu ifade etti.

3. köprüye isim

3. Köprüye farklı bir isim verilebileceğini belirten Görmez, "Çaldıran'da yaşananların mezhep savaşı ile ilgisi yok. Bir iktidar siyaset savaşıdır. Bu acının hesabını biz birbirimize mi soracağız? İsim meselesine gelince, ne kadar güzel bir kardeşliği ortaya koyduğumuz görülür. Hasan Hüseyin, Ali Osman gibi isimler, o itilafı ortadan kaldırmak içindir. Bütün peygamberlerin isimleri vardır. Binlerce Yavuz isimi vardır. Bir anne kendi çocuğuna Yavuz z isimi verirken şu mezhepten kişileri katletti ben de çocuğuma Yavuz ismini vereyim diye düşünmemiştir. Binlerce Yavuz isimi var ülkede. Onlara düşman gözüyle mi bakacağız. Şunu dikkate almak gerekir. Olgular dünyası değil, algılar dünyasındayız. İmtihan dünyasındayız. Bazı insanları rencide ediyorsa farklı bir isim de düşünülebilir. İsimler üzerinde tartışma başlatmak doğru değil" diye konuştu.

'1 milyon 370 bin hac'ca gitmek için kayıtta bekleyen var'

Ramazan ayına girilmesi ile birlikte hoşgörünün yaygınlaşması gerektiğini ifade eden Görmez, Haber Türk televizyonunda Hac ve Umre konusunda şunları söyledi: "1 milyon 370 bin Hac'ca gitmek için bekleyen kayıtlı var. Bu sene Kabe'deki inşaatlardan dolayı değil de öngörüsüzlükten dolayı, her ülkenin hacılarının yüzde 20' sini kısmak durumunda kaldı. Kura çekerek, gelecek seneye ertelemeyi planlıyoruz. Onlar üzülmesinler. Gidemeyen kardeşlerimiz de gelecek yıl gidecekler."