Mehmet Eymür: PKK silah bırakacak, devlet de büyüklük gösterip affedecek

MİT Kontrterör Dairesi Eski Başkanı Mehmet Eymür, teröre karşı başlatılan yeni süreçte devletin güçlü olması gerektiğini ifade ederek, "Bu süreçte PKK silah bırakacak, devlet de büyüklük gösterip affedecek" diye konuştu.

Mehmet Eymür, A Haber'de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı. Eymür şunları dile getirdi:

“Derin devletin tanımını yapmak lazım. Keşke bizim anladığımız manada bir derin devlet olsa. Benim gördüğüm kadarıyla biraz mafyavari bir derin devlet var. Çeteler gibi. Bunlar biraz çıkar ilişkilerine de yakın. Keşke, sadece devleti düşünen bir derin devletimiz olsa da iyi olurdu. Bunun derin devlet tarafından da yapıldığını zannetmiyorum, derin devlet olmadığı için. Başbakanın dinlenmesi yeni bir şey değil. Özal zamanında onun konutunda da çıkmıştı. Hem de resmi konutunda çıkmıştı. Demek ki başbakan da olsa onları da kontrol edenler var.”

‘Derin devletin PKK dahil pek çok örgütle ilişkisi var’

“Sadece PKK değil, DHKP-C gibi bir sürü örgütle ilişkileri olduğu kanaatindeyim. Ama maalesef PKK ile Türkiye’de başbakanlık yapmış kişilerin bile haber yolladığı basına yansımıştır. Operasyon yapacaklar dikkatli ol gibisinden. Bu bakımdan talihsiz bir şey. Niye yapıldı? Tamamen politik nedenlerden mi, yoksa yine bir başka ülkenin çıkarlarına göre mi yapılıyor? Onları iyi tahlil etmek lazım.”

‘PKK silah bırakacak, devlet affedecek’

“Bu Oslo görüşmelerinde falan da çıktı. Ben daha önce bir gazeteye de söylemiştim, Bir af çıkması, kanın durdurulması tabi ki faydalı. Mücadele eden bir insan olarak bunu söylüyorum. Ama bunu yaparken de devletin kuvvetli olması lazım. Zayıf bir devlet bunu yapamaz. O zaman pazarlıklar hep karşı taraf lehine gelişir. Devamlı istekler var, bu istekler yerine getirilirse yeni istekler olacak. Türkiye ilk önce güçlenerek, gücünü göstererek ondan sonra yapması gerektiğini düşünüyorum. Herhalde şimdiki politika da o yönde yürüyor. Karşı taraf ilk önce silahlarını bırakacak ondan sonra da devlet büyüklüğünü gösterip affedecek. Başka şekli yok bunun.”

‘Özel Harp Dairesi’nin sivil kanadından valilik hatta bakanlık yapanlar oldu’

“Bir muamma olan ve bazı askeri kuruluşlar var. Bunlardan bir tanesi Özel Harp Dairesi. Özel Harp Dairesi’nin sivil unsurları da bildiğim kadarıyla var. Nereden biliyorsunuz derseniz, yanımda çalışan özel harpçiler oldu, en azından onlardan bir takım şeyleri duydum işittim biliyorum. Oranın bu sivil unsurları hiçbir zaman meydana çıkmadı. Kimlerdir; vali olan da var, kaymakam olan da var, ne bileyim bakanlığa kadar gelenler olduğu da söyleniyor. Bakanlık yapanlar bile var deniliyor. Ben hiç böyle spesifik olarak özel harpçi sivil kimseyi görmedim. Ama MİT ajanı, polis ajanı bilinir. Benim birkaç tane şahsen bildiğim var ama kamuoyunun bildiği sivil özel harpçi yok.”