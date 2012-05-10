Mehmet Esen: Yılmaz Kürt halkının yüz karası haline geldi

TV8'de yayınlanan 'Böyle Bir Şey Var mı' programına konuk olan oyuncu Mehmet Esen, Yılmaz Erdoğan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Esen, "Artık dünyayı etkileyen işler yapılıyor. Diziler çok etkili. Dizilerde oynamayı seviyorum. Yılmaz’ın yaptığına bir dönem manevrası olarak bakıyorum. Yaptığı açıklama çok talihsiz. Sanatçının altyapısı yoksa sistemle barışıyor. Hrant Dink ’in arkadaşıyken birden Muammer Güler’in Celalettin Cerrah ’ın arkadaşı oldu. Belli ki bir korkuya kapılmış. Artık ne yaşıyorsa. Ağar’la arkadaş olabiliyor. Ben onların elini bile sıkmam" dedi.

Mehmet Esen, "Cem Yılmaz gitti Süleyman Demirel’in elini öptü. Süleyman Demirel tiyatromun kapısının önünden geçemez. Yılmaz Kürt halkının yüzkarası haline gelmiştir. Sanatçılar bu ülkede sınıfta kaldı. Şu an sanatçılar çok korkutulmuş sindirilmiş bir durumda. Hırant’tan korktular, Pınar Selek’ten korktular Şener’den, Ahmet’ten korktular. Zülfü Livaneli konuşmuyor. Kaybedecek neyi var? Şehir Tiyatroları eyleminde yoklar, olması gerekenler yoklar. Bazı kanallarda bazı projelerde üstümüz çiziliyor. Baskı arttıkça sanat ön plana çıkacaktır. Baskı ne kadar artarsa sanatçılar ortaya çıkacaktır. Haluk Bilginer’in bazı çıkışlarını destekliyorum. Memur sanatçı olmaz" diye konuştu.