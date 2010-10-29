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Spor

MEHMET EKİCİ'NİN TERCİHİ TÜRK MİLLİ TAKIMI İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2010 18:06

-MEHMET EKİCİ'NİN TERCİHİ TÜRK MİLLİ TAKIMI İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Profesyonel futbol yaşantısını Almanya'nın Nürnberg kulübünde sürdüren Mehmet Ekici, milli takımdaki tercihini Türkiye'den yana kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in bir süredir yakından izlediği genç orta saha oyuncusu için, Alman Futbol Federasyonu ile gerekli görüşmelerin yapılarak olumlu sonuç alınmasının sağlandığı bildirildi. Açıklamada, Mehmet Ekici'nin tercihinin bugün FIFA'ya da bildirildiği kaydedildi. 1990 yılında Münih'te dünyaya gelen ve futbola Unteraching Kulübü'nde başladıktan sonra Bayern Münih alt yapısına geçen Ekici, bu sezonun başında kulübü tarafından Nürnberg'e kiralanmıştı. Nürnberg'in bu yıl oynadığı 8 Bundesliga maçında forma şansı bulan Mehmet Ekici, bir de gol kaydetti. Ekici, 2007'den bu yana Alman 17, 19 ve 21 Yaş Altı Milli Takımları'nda forma giydi. 

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