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Spor

Mehmet Ekici sezon sonuna kadar kadro dışı

Milli futbolcunun antrenmanlarını takımdan ayrı bir antrenör eşliğinde yapacağı öğrenildi

16 Ocak 2017 21:18

Trabzonspor'da Mehmet Ekici sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı. Milli futbolcunun antrenmanlarını takımdan ayrı bir antrenör eşliğinde yapacağı öğrenildi.

Bordo mavili yönetim, Fenerbahçe'ye gitme yönünde basına açıklamalarda bulunan Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı.

Kulüp menfaatleri doğrultusunda Beşiktaş'a transfer olması istenen futbolcunun bu isteğinde geri adım atmaması sebebiyle kulübün böyle bir karar aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım konuyla ilgili "Trabzonspor'a 2 milyon euro teklif ettik, kabul etmediler. Oyuncu da bize gelmek istiyor" açıklamasında bulunmuştu.

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mehmet ekicitrabzonspor

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