Mehmet Ekici resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında gündeme gelen ancak kulübü Trabzonspor'un izin vermemesi nedeniyle gerçekleşmeyen Mehmet Ekici transferinde prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sözleşmesi biten oyuncuyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, kulübün resmi sitesinde "Fenerbahçe'ye hoşgeldin Mehmet Ekici" yazan fotoğrafın altında yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mehmet Ekici ile sözleşme imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

27 yaşındaki orta saha, Trabzonspor formasıyla 83 maça çıkıp 6.486 dakika sahada kalarak 18 gol atıp 18 de asist yaparak 36 gole doğrudan katkı sağlamıştı.