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Spor

Mehmet Ekici: Kırmızı kartları yedikten sonra maç imkansız oldu

"İlk 20 dakika iyi oynadık"

30 Eylül 2017 01:11

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Akhisar'a deplasmanda 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından Mehmet Ekici,  "Kırmızı kartları yedikten sonra maç imkansız oldu, daha zor oldu, çok boş alan oldu" diye konuştu.

Mehmet Ekici'nin maç sonu açıklamaları şöyle oldu:

"İlk 20 dakika iyi oynadık. Sonra basit top kayıpları yaptık. Geriye dönmek zorunda kaldık. Oyundan düştük.

2. yarı kötü bir gol yedik. Sonra da kırmızı kartları yedikten sonra imkansız oldu, daha zor oldu, daha çok boş alan oldu rakip için."

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