-MEHMET EKİCİ: KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM BERLİN (A.A) - 01.11.2010 - Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Nürnberg'de oynayan Mehmet Ekici, Türk Milli Futbol Takımı için karar vermesinin kendisi için zor olduğunu söyledi. Mehmet, Kicker dergisine verdiği röportajda, ''Türkiye'den yana karar vermenizin sebebi nedir?'' şeklindeki bir soruya karşılık, ''Herşeyi düşündükten sonra kalbimin sesini dinledim. Çok zor bir karardı'' dedi. Türkiye'nin kendisine büyük ilgi gösterdiğini, teknik direktör Guus Hiddink'in kendisini çok kez aradığını ve teknik kadronun da kendisi ile görüşmek için Almanya'ya geldiğini anlatan Mehmet, ''Hiddink size nasıl bir perspektif sundu?'' sorusuna ''Sonuçta önemli olan performanstır. Bu, Alman milli takımında olduğu gibi Türk milli takımında da farklı değil'' cevabını verdi. Bundesliga'da oynayan Türk milli futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'tan tavsiye almadığını belirten Mehmet, kararı kendisinin verdiğini, anne ve babasının kendisini desteklediğini, ancak etkilemeye çalışmadığını kaydetti. Büyük bir olasılıkla Türkiye'nin bu ay Hollanda ile yapacağı maçta ilk kez Türk Milli Futbol Takımında yer alacağını ifade eden Mehmet, lisansını zamanında alması durumunda bu maçta forma giyebileceğini söyledi. Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB), kendisinin verdiği bu karara saygı duyduğunu ve kariyerinde başarılar dilediğini ifade eden Mehmet, kendisini uzun yıllardan bu yana desteklediği için DFB'ye teşekkür etti. Mehmet, Türk Milli Takımı'nı seçebilecek durumda olan takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın da kendisine şans dilediğini belirtti. Ligde 2 hafta sonra Bayern Münih'e karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine de Mehmet, bunun özel bir durum olduğunu, bu maçta iyi oynayıp kendisini göstermek istediğini, Bayern Münih'li yetkililerin kendisini yoğun bir şekilde izlediğini ve gelişmesini takip ettiklerini bildiğini sözlerine ekledi. FC Nürnberg'in bu sezon Bayern Münih'ten kiraladığı Mehmet'in, Bayern Münih ile 2012 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. FC Nürnberg'in hafta sonunda deplasmanda Werder Bremen'i 3-2 yendiği maçta Mehmet 1, İlkay da 2 gol atmıştı.