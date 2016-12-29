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Spor

Mehmet Ekici İstanbul yolcusu

Trabzonspor Başkanı ile görüşen Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını söyledi

29 Aralık 2016 13:00

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Trabzonspor’un yıldızı Mehmet Ekici, başkan Muharrem Usta ile olan görüşmesinde sözleşme yenilemeyi düşünmediğini söyledi.
 
Fanatik'in haberine göre; Mehmet Ekici'nin, Muharrem Usta'ya "Sezon sonunda bedelsiz ayrılacağıma beni devre arasında satın, Trabzonspor para kazansın. Kulübe para kazandırmadan ayrılmak istemem. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklif aldım.
 
Hepsinin şartları bana uyar. Size en iyi teklifi kim yaparsa onu tercih edebilirsiniz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Usta’nın Ekici’ye teşekkür ettikten sonra, “Biraz daha düşün. Biz de düşünelim. Bir daha bunu konuşalım” sözleriyle yanıt verdiği belirtildi.

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Mehmet EkiciTrabzonsportransferMuharrem Usta

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