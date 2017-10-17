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Spor

Mehmet Ekici 'hırs' kurbanı; derbide forma giyemeyecek

Milli futbolcunun sakatlık sebebi ortaya çıktı

17 Ekim 2017 14:18

Süper Lig'in 8. haftasında takımının Yeni Malatyaspor ile evinde oynadığı karşılaşma öncesi kasığındaki sakatlığı nükseden Mehmet Ekici'nin sakatlık nedeninin 'fazla zorlanma' olduğu ortaya çıktı. Milli futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sporx’te yer alan habere göre kasığında ikinci derece yırtık oluşan Mehmet Ekici’nin, takıma bir an önce dahil olabilmek için çalışma programını aştığı ve kendisinin fazla zorlayınca tekrar sakatlandığı öğrenildi.

15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Ekici’nin derbiden sonraki Kayserispor maçına yetişmesi de zor görünüyor.

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