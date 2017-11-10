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Spor

Mehmet Ekici: Hayallerimin hiçbiri olmadı

Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla uzun süredir Fenerbahçe forması giyemiyor

10 Kasım 2017 16:36

Fenerbahçe'ye transferi sonrası eski günlerine bir türlü kavuşamayan Mehmet Ekici, 'Hırslı çalışmam tüm hayallerimi mahvetti, forma giymeyi o kadar çok özledim ki anlatamam’’ dedi.

Büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de, sakatlıklardan  kurtulamayan Mehmet Ekici, özlediği formasına kavuşmak için gün sayıyor. Sakatlığını tamamen atlatan ve salı gününden bu yana takımla birlikte antrenmanlara başlayan milli futbolcu, kendisinin ve takımının yaşadığı sıkıntılı süreçle ilgili düşüncelerini anlattı.

Fenerbahçe'ye çok isteyerek transfer olduğunu ve sarı lacivertli formayı giyebilmek için büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Mehmet, “Neler ummuştum, neler yaşadım… İmzayı attığım gün en büyük hayalim Galatasaray karşısında Fenerbahçe forması giymekti. Sakatlıklar yüzünden onu bile yaşayamadım. Hayallerimin hiçbiri olmadı. Forma giymeyi o kadar çok özledim ki, anlatamam” diye konuştu.

Sakatlığının tekrarlanmasının ve uzun sürmesinin nedenlerini de anlatan sarı lacivertli futbolcu, şunları söyledi: “Trabzonspor ile sözleşmenin son 6 ayında elimde olmayan nedenlerden dolayı forma giyememiştim. Fenerbahçe'de kendimi gösterebilme uğruna aşırı hırslı çalışmam tüm hayallerimi mahvetti. Vücuduma fazla yüklendim ve sonuçta sakatlık sürecim uzadı.

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