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Spor

Mehmet Ekici FIFA'ya gidiyor

Ekici, Trabzonspor'da sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılmıştı

18 Ocak 2017 18:05

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Mehmet Ekici'nin ödemelerdeki zaman aşımı ve Beşiktaş'a transfer olması yönünde baskı yapılması nedeniyle sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuracağı öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe’ye gitme konusunda ısrarcı olduğu için kadro dışı kalan 26 yaşındaki orta saha Mehmet Ekici, Trabzonspor'a ait Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Tesisleri’nde 4 güvenlik görevlisinin eşliğinde tek başına çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte F.Bahçe’nin, gurbetçi oyuncunun avukatı Prof. Dr. Tobias Huep’u İstanbul’a davet ettiği öğrenildi.

Sarı Lacivertliler’in, daha önce Beşiktaş’ın Cenk Tosun transferinde yaptığı gibi sözleşmesinin bitişine 6 ay kalan Ekici’ye imza attırıp, Trabzon’u bonservisini verme konusunda zorlama yolunu tercih edeceği belirtildi.

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