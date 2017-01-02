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Spor

Mehmet Ekici 3.5 yıllık imza atacak!

Trabzonspor'un transfer karşılığında Aatif Chahechouhe'yu bonservisiyle Stoch'u da kiralık olarak kadrosuna dahil edecek

02 Ocak 2017 11:29

Fenerbahçe, Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'ye 3.5 yıllığına imza attıracak. Yıldız oyuncu ise senelik 2.1 milyon Euro alacak.

UEFA finansal fair-play sınırlaması nedeniyle bonservis bedeli harcamak istemeyen sarı-lacivertliler, Ekici için formülü buldu.

sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe, Mehmet Ekici karşılığında Trabzonspor’a, Aatif Chahechouhe'yu bonservisiyle, Miroslav Stoch'u da kiralık olarak verecek. Ancak Stoch'un yıl sonuna kadar olan ücretini Trabzon ödeyecek.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile de büyük oranda anlaştı. Trabzonspor'la bu sezon için 1.4 milyon Euro'luk kontratı bulunan tecrübeli futbolcuya 2.1 milyon Euro garanti ücret vermeyi kabul etti.

Anlaşmaya, puan başı ücret de eklenecek ve Ekici'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

İki kulüp diğer detayları hallettikten sonra resmi imzaların atılması bekleniyor. Ekici'yi Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti.

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