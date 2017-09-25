Mehmet Demirkol'dan Tudor'a övgü: Teknik direktörlükte bir basamak daha çıktı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın 1-0 geriye düştüğü Bursaspor deplasmanında Igor Tudor'un değişikliklerinin ardından 2-1 galip gelmesinin ardından Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Hırvat çalıştırıcı hakkında "Teknik direktörlükte bir basamak daha çıktı" yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın alışılageldik oyun tarzlarının aksine ikinci yarıda özellikle Mariano ve Latovlevici'nin çıkıp Feghouli ve Yasin'in oyuna dahil olmasından sonra kompakt hücumlarına vurgu yapan Demirkol, maçın en iyi kalecisinin Bursaspor kalecisi Harun olduğunu yazdı.

Mehmet Demirkol'un 25 Eylül 2017'de Fanatik'te "Tudor meydan okuyor" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Galatasaray’ı durduracak bir takım olacaksa bunu topa sahip olup sarı-kırmızılılar’ın korkunç presini kırarak yapacağını düşündüğümü daha önce söyledim. Le Guen başka bir yol seçti. 2. bölgenin ucunda yaptıkları karşı baskıyla kaptıkları topları hızla iki kanat savunmacısının arkasına aktardılar. Batalla bunu organize eden adamdı. Ve bu sonuç verdi. Gol buldular. Pozisyonlar da... Son pasları doğru yapsalar daha fazlasını da bulabilirlerdi. Ama galibiyete yeter miydi? Buna cevap vermek zor.

Gomis, Harun’u geçemedi

Bu oyuna karşın Galatasaray savunmasını öne çıkarmaktan hiç vazgeçmedi. Bir süre sonra önde olmanın psikolojik etkisi ve harcanan enerjinin fazlalığı sebebiyle Bursa önce kendi sahasına, sonra ceza sahası çevresine çekildi. Galatasaray’ın, ilk defa bu kadar rakip ceza sahası çevresine oturduğunu gördük. Ancak Bursa’nın dar alan savunması, misal Tolga için çok ideal alanlar doğurmadı. Rodrigues de ceza sahasına istediği gibi giremedi. Ama yine de Gomis şanslar buldu. Maçın en iyisi kaleci Harun’du.

Yürüyemez hale getirdiler

Bursaspor’un bu tedbirli oyununu anlamak mümkün. Galatasaray’ın baskı sonrası hızlı akınlarının yarattığı tedirginlik normal. Ancak ikinci yarı boyunca rakip kaleye kadar ulaşan bir kontrataklarının olmayışı üzerinde durmalı. Bu, Tudor’un öğrencilerinin başarısı. Bursaspor sadece savunma yaparak yürüyemez hale gelecek kadar yorulurken, Tudor; Mariano ve Latovlevici’yi çıkarıp Yasin ve Feghouli’yi oyuna aldı. Geniş alanda kontrol edilmesi zor bir hücum oyunu oynadılar. Bugüne kadar hep dikine giden takım bu kez çizgiden çizgiye aynı hızla geniş alanda hücum etti.

Kompakt baskı oyunu

Buradan çıkan mesajlar önemli. Galatasaray sadece bir geçiş oyunu takımı değil. Geri düştüğünde kontra vermeden baskı kurabiliyor. Ve asıl önemlisi Tudor’un değişiklikleri... Yaptığı gerçekten takdire şayan bir risk alış. Dizilişlerle açıklanamayacak bir kompakt baskı oyununu sahaya sürdü. Ve bunun meyvesini aldı. Feghouli’nin açılışı, kalitesinin ve yapabileceklerinin bir gösterisi. Tolga’nın kapanışı ise sahada kalışının ve bu sene yaptıklarının temelsiz olmadığını gösteriyor. Tudor dün teknik direktörlükte bir basamak daha çıktı.