Mehmet Demirkol'dan Talisca yorumu: Beşiktaş, hücumda yeni bir alternatif buldu

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'nın performansını, "Beşiktaş, hücumda yaratıcı servis açısından yeni bir alternatif buldu" sözleriyle övdü.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendiği maçı değerlendiren Demirkol, Talisca'nın kafa vuruşundan övgüyle bahsederek asistine ve golle sonuçlanmayan paslarına da dikkati çekti.

Mehmet Demirkol'un 6 Kasım 2017'de Fanatik'te "Yeni bir Talisca" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Talisca’nın maç kurtaran büyülü anlarını seyretmiştik. Ancak dün belki de en ‘10 numara’ oyununu oynadı. Kafa golü, ayakla atılabilecek uzaklıktan ve ayakla vurulabilecek şiddette oldu. Asist de yaptı, asist olarak değer kazanmayan daha kral işler de... Beşiktaş, hücumda yaratıcı servis açısından yeni bir alternatif buldu.



Göztepe ilk yarıya ön alan presiyle başladı ve 45 dakikanın en iyi oyuncusu Fabri’ydi. Tamer Tuna muhtemelen Şampiyonlar Ligi yorgunluğu sebebiyle maçı erken bitirmek isteyecek Beşiktaş’ı başta bozmayı amaçlıyordu. Buna Fabri ve Tolgay direnç gösterdi. Beşiktaş’ın baskıdan çıkması yine yüksek oyunlarından birini oynayan Tolgay’ın başarısı. Beşiktaş’ın diğer kahramanları ise Quaresma’yı iyi durduran Göztepe’yi hücumda yıkan iki adamdı. Önce Talisca’dan bahsetmek lazım. Beşiktaş’ta maç kurtaran büyülü anlarını seyretmiştik. Ancak dün belki de en ‘10 numara’ oyununu oynadı. Attığı kafa golü ayakla atılabilecek uzaklıktan, şiddette ve beceriyle oldu. Hatta belki eliyle. Ancak daha önemlisi çıkana kadar ikinci yarıda sergilediği yaratıcı orta saha performansı.

Quaresma’nın açığını kapattı

Asist yaptı, değerlendirilemeyen asistten daha kral işler de... Talisca-Caner kavgası sonrası bu ikiliye çok kızdığını bildiğimiz Şenol Güneş’in mesajını mı aldı yoksa 'maç seçiyor' eleştirilerini haksız mı çıkarmak istedi bilinmez ama bu yıl çıktığı yolculukta büyük bir adım attı. Geçen sene harika bir destek santrfordu ve sezonu 2 asistle bitirmesinden de anlayabileceğimiz üzere beklenen 10 numara performansından uzaktaydı. Dün radarında sadece kale yoktu. Babel ve Cenk’i de gördü ve Quaresma’nın bu maçlık açığını kapattı. Beşiktaş’ın hücumda yaratıcı servis açısından bir alternatif bulmuş olması önemli.

Jahovic'i aradılar

Göztepe açısından baktığımızda Fabri duvarını aşamamış olmalarında ligin Gomis’le birlikte en skoreri Jahoviç’in yokluğunun payı büyük. Maçın başındaki baskının bir parçası olsaydı hayat onlar için daha güzel olabilirdi. İkinci yarıda risk aldıkları dakikalarda Sabri’nin boşalttığı alanları çok iyi değerlendiren Beşiktaş’ın diğer kahramanı Babel ise diğer şanssızlıkları oldu. Hollandalı, kariyerinin başında ondan beklenen işleri geç de olsa yapıyor.