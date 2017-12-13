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Spor

Mehmet Demirkol’dan Igor Tudor yorumu

“Bence biraz ayrılsın da nasıl ayrılırsa ayrılsın durumu oldu artık’’

13 Aralık 2017 15:30

Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor’un ailesini lkesine gönderip tesislere yerleştiği haberler ile ilgili yorumlarda bulundu. Demirkol programda Tudor ile ilgili ''Bence biraz ayrılsın da nasıl ayrılırsa ayrılsın''  yorumunu yaptı.

Mehmet Demirkol’un açıklaması şöyle:

“Bence biraz ayrılsın da nasıl ayrılırsa ayrılsın durumu oldu artık.

Ben biraz ileri gideyim. Gidin orada ev bakın bende devre arasında geliyorum anlamına geliyor. Çünkü bizde olumlu anlamda görülen ‘tesislere taşındı’ ‘orada yatıp kalkıyor’ aslında bunlar çok olumsuz bir durumdur. Eskiden işe adam alırken ailesiyle mi vakit geçirir yoksa başka işler mi yapıyor diye bakılır ailesiyle vakit geçirenler işe alınırdı. Şimdi sabah akşam işiyle ilgilenenler olumlu gözüyle bakılıyor ama olumlu değildir.”

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