Mehmet Demirkol'dan 'Fenerbahçe' yorumu: Çok daha fazlası lazım

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin ligin 5'inci haftasında Alanyaspor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından "Fenerbahçe için Beşiktaş maçı öncesi galibiyetin moral açısından önemli ancak oyun kalitesi ve plan açısından çok daha fazlası lazım" diye yazdı.

Fenerbahçe'nin orta sahada çok fazla yan pas yaptığının altını çizen Demirkol, sarı-lacivertlilerin oyunu 'sağ kanada taşıma' arzusuna dikkati çekti.

Mehmet Demirkol'un 18 Eylül 2017'de Fanatik'te "4 gollü moral" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Bu iki çok kötü savunmanın karşılaşmasında hücum oyuncuları performanslarından memnun olmamalı. Fenerbahçe adına artı puan, sevinilecek yön rakibe önde baskı yapan bir santrfora kavuşmuş olmak ve nihayet Valbuena’yı ikinci değil üçüncü bölgede daha fazla topla buluşturmak. Böyle olunca dişe dokunur hücumlar oluştu. Ancak bu durumun ideale yaklaşması için mutlak hücum alanındaki alan ve görev paylaşımlarının oturması lazım. Giuliano böyle bir savunma karşısında 2-3 kilit pas, 2-3 şut denemiş olmalıydı.

Kayıp orta saha

Bu şahsi bir performans yetersizliğinden ziyade, onun çok da memnun olmadığı bir görevde oynuyor olmasından gibi geliyor bana. Hangisinin doğru olduğuna bir kaç hafta içinde daha net cevap verebiliriz. Onun sisteme, ceza sahası çevresinde dahil olması lazım. Ondan beklenen bu. Janssen’in şut kalitesinin biraz yükselmesi halinde katkısı daha fazla olur.



Orta sahada ise değişen çok fazla bir şey yok. Dikine pas vermek yasak gibi. Çok fazla yan pas ve oyunu mutlak sağ kanada taşıma isteği var. Ve bu çok çıkmayan savunmaya rağmen basit driplinglerle bir gol, iki çok net pozisyon buldu. Kalabalığın içinden elini kolunu sallayarak geçiyorlar.

Kameni faktörü!

Ozan ve Souza’nın savunmanın önüne dikildiği bir oyunda bu olmamalı. Kjaer sonrası bu krizi durdurmak zaman alacak. En iyi ihtimalle. Fenerbahçe için Beşiktaş maçı öncesi moral açısından önemli bir galibiyet kuşkusuz. Ancak oyun kalitesi ve plan açısından çok daha fazlası lazım. Bu geçirgen savunma ve sürekli yan pas yapan orta sahadan çok daha fazlası... Bu arada Kameni’nin kalesine gelen ilk isabetli şutun gol olduğunu da hatırlatmam lazım. İstatistikler beni yanıltmıyorsa Alanya 3 isabetli ve zorlamayan şutla da maçı bitirdi.