Mehmet Demirkol'dan federasyona sert eleştiri: Stadları yönetemiyor, milli takımı yönetemiyor ne yapıyor bu TFF?

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ülke futbolunu yönetmekte yetersiz kaldığını savunarak "TFF, altyapıyı yönetemiyor, statları yönetemiyor, milli takımı yönetemiyor. Neyi yönetiyorlar? Ne yapıyor bu TFF" dedi.

Demirkol'un Fuat Akdağ'ın sunduğu Spor Servisi programında TFF ile ilgili sözleri şöyle:

""TFF, altyapıyı yönetemiyor, statları yönetemiyor, milli takımı yönetemiyor. Neyi yönetiyorlar? Ne yapıyor bu TFF.

Primi de yönetemediler. Orta hakemi profesyonel yapıp 30 bin lira para veriyorsun, yanda ofsayt bayrağını veren hakeme bin lira veriyorsun. Niye? TFF'den yan hakemlerin neden profesyonel yapılmadığıyla ilgili açıklama bekliyorum."