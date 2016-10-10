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Spor

Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim'e şiir

"Dünle beraber, gitti cancağızım..."

10 Ekim 2016 15:00

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İzlanda ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2-0 yenilmesiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e şiir yazdı.

2018 Dünya Kupası elemelerindeki üçüncü maçında İzlanda deplasmanında kötü bir futbol ortaya koyarak 2-0'lık skorla mağlup oldu ve 2 puanda kaldı.İzlanda ise lider Hırvatistan'la birlikte 7 puana yükseldi.

Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol ise maç değerlendirmesini Mevlana Celaleddin Rûmî'nin Yeniliğe doğru şiiriyle yaptı...

Demirkol'un yazdığı şiir şöyle:

Yeniliğe doğru

Her gün bir yerden göçmek
Ne iyi

Her gün bir yere
Konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan
Akmak ne hoş

Dünle beraber
Gitti cancağızım

Ne kadar söz varsa
Düne ait
Şimdi yeni şeyler
Söylemek lazım

Mevlana Celaleddin Rûmî

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