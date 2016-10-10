Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim'e şiir

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İzlanda ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2-0 yenilmesiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e şiir yazdı.

2018 Dünya Kupası elemelerindeki üçüncü maçında İzlanda deplasmanında kötü bir futbol ortaya koyarak 2-0'lık skorla mağlup oldu ve 2 puanda kaldı.İzlanda ise lider Hırvatistan'la birlikte 7 puana yükseldi.

Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol ise maç değerlendirmesini Mevlana Celaleddin Rûmî'nin Yeniliğe doğru şiiriyle yaptı...

Demirkol'un yazdığı şiir şöyle:

Yeniliğe doğru

Her gün bir yerden göçmek

Ne iyi

Her gün bir yere

Konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan

Akmak ne hoş

Dünle beraber

Gitti cancağızım

Ne kadar söz varsa

Düne ait

Şimdi yeni şeyler

Söylemek lazım

Mevlana Celaleddin Rûmî