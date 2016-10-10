Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim'e şiir

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İzlanda ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2-0 yenilmesiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e şiir yazdı.
2018 Dünya Kupası elemelerindeki üçüncü maçında İzlanda deplasmanında kötü bir futbol ortaya koyarak 2-0'lık skorla mağlup oldu ve 2 puanda kaldı.İzlanda ise lider Hırvatistan'la birlikte 7 puana yükseldi.
Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol ise maç değerlendirmesini Mevlana Celaleddin Rûmî'nin Yeniliğe doğru şiiriyle yaptı...
Demirkol'un yazdığı şiir şöyle:
Yeniliğe doğru
Her gün bir yerden göçmek
Ne iyi
Her gün bir yere
Konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan
Akmak ne hoş
Dünle beraber
Gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa
Düne ait
Şimdi yeni şeyler
Söylemek lazım
Mevlana Celaleddin Rûmî