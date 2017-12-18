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Spor

Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim ve Igor Tudor yorumu

''Tudor zayıf bir figürdü, büyük takımlar güçlü figür ister''

18 Aralık 2017 21:18

Mehmet Demirkol, Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeleri NTV Spor'da değerlendirdi.

Tudor ile yolların ayrılmasını yorumlayan Demirkol, Fatih Terim ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. 

"Şu an Fatih Terim dışında hiç kimse Galatasaray taraftarını tatmin etmez. Mevzu Tudor'un gitmesi değil; Fatih Terim'in gelmesi'' diyen Demirkol'un açıklamaları şöyle:

"Sonuç itibarıyla Galatasaray liderin 1 puan gerisinde ve yarıştan kopmadı. Aslında Galatasaray iyi yarışıyor. Tudor güçlü bir figür değil. Yönetim de hatta Tudor'dan da zayıf bir figür. Büyük takımlar da güçlü figürler isterler. Sosyal medya Tudor'u getirdi ve sosyal medya Tudor'u götürdü. Tudor, şampiyon olsa yine Fatih Terim konuşulurdu. Fatih Terim boşta olduğu sürece hayat kolay değil. Fatih Hoca üzerinde çok büyük bir konsensüs var."

"Yönetim olacağanüstü bir seçime gidecek mi? Birinci soru bu. İkinci soru da; Fatih Hoca, bu görevi kabul edecek mi?"

"Galatasaray'ın 12-13 kişilik bir kadrosu var. Fatih Terim ile şampiyon olmuştu ama ciddi bir rakip yoktu. Geniş kadrolu Beşiktaş, sistem takımı Başakşehir ve iyiye giden Fenerbahçe var. Fatih Hoca da bunun hesabını ve kitabını da yapacaktır. Fatih Terim'in teklifi kabul etmeme ihtimali de var bence."

"Şu an Fatih Terim dışında hiç kimse Galatasaray taraftarını tatmin etmez. Mevzu Tudor'un gitmesi değil; Fatih Terim'in gelmesi. Ancelotti olsa da Fatih Terim istenecekti."

"Kadro da söylendiği kadar iyi değil. Ön alan baskısı olan takımlara karşı çözüm üretmekte zorlanıyor. Kadroya mutlak takviye lazım. Orta sahanın farklı oyun da oynaması lazım. Fatih Terim gelirse de mutlaka transfer ister."

"Transfer için bir yolunu bulacaklarını düşünüyorum. Tudor gitti ve şimdi diğer sorunları da her hafta görmeye başlayacağız."

"Fatih Terim'in yaratacağı güven bile takımı öne geçirir. Son dönemler imajı zedelense de artıları o kadar fazla ki. Fatih Hoca için mutlak kadro takviyesi gerekir. Bu kadro ile de olabilir ama rakipler de kuvvetli. Beşiktaş ve Başakşehir özellikle çok kuvvetliler."

 

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