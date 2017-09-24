Mehmet Demirkol'dan derbi yorumu: Kocaman'ın kurgusu ve seçimleri işe yaradı

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Aykut Kocaman'ın kadro ve taktik seçimine vurgu yaptı.

Mehmet Ekici'nin oyunda kaldığı süre boyunca driblingleriyle rakibi yorduğunu ifade eden Demirkol, Cenk Tosun'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltının atlandığını söyledi.

Mehmet Demirkol'un 24 Eylül 2017'de Fanatik'te "Ekici ve Medel" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Ekici’nin driplingleri, var olan güç ayarını Fenerbahçe lehine etkiledi. Medel’in sağ kanat performansı ya da yetersizliği de etkili oldu. Kocaman rakibi kanatlardan merkeze yönlendirdi ve durdurdu.



Muhtemelen hafta boyunca hakemlerin konuşulacağı bir derbi olacak. Kararlar, oyunu ele alışı vs... Biz önce oyuna bakalım. Aykut Kocaman’ın kurgusu ve seçimleri işe yaradı. Mehmet Ekici’nin driplingleri, var olan güç ayarını Fenerbahçe lehine etkiledi. Buna Beşiktaş aleyhine bir etki de Medel’in sağ kanat performansı ya da yetersizliği oldu. Arkadan gerekli desteği almayan Quaresama’yı Hasan Ali, yakın markajla çok rahatsız etti. Portekizli’nin kırmızıya varan sinirliliğinin asıl sebebi bu. Hasan Ali, bu tip salt markaj göreviyle çıktığı maçlarda başarılı oluyor.

Kocaman rakibi merkeze yönlendirdi

Dün de çıkana kadar değerli katkı verdi. Burada Souza’nın tek çapa oynadığı hemen tüm oyunlarda oynadığına benzer iyi oyununa da payını vermek lazım. Janssen’in savaşçılığı, Valbuena’nın tek pas oynayışı önemliydi. Ancak belirleyici olan Ekici’nin driplingleri ve Beşiktaş’ın sağ kanadınının hiç çalışmayışıydı. Kocaman rakibi kanatlardan merkeze yönlendirdi orada da durdurdu.

Negredo’nun oyuna girmesi...

Quaresma’nınki gibi doğru bir kırmızı kartla Neto’nun atılışı olmasa belki Kocaman Ekici’yi bir süre daha oyunda tutabilirdi. Bu da maçı Fenerbahçe’nin kontrolu altına sokabilirdi. Ama Ekici- Topal değişikliği maçı Beşiktaş’a çevirdi. Oyunu tamamen rakip ceza sahası çevresine yıktılar. Quaresmasız ne kadar mümkünse. Alper’in oyuna girişi sonrası Fenerbahçe baskıyı kırdı. En azından zaman zaman kontraya çıkabildiler. Janssen’in çabası da bunda etkili oldu. Tıpkı ikinci penaltıda olduğu gibi. Şenol Güneş’in Negredo’yu Talisca’nın yerine oyuna alışı maçın ruhuna, sertliğine uygun bir değişiklikti. Sonuç da verdi. Ama istedikleri skoru değil.

Cenk’in penaltısı atlandı

Kararlara gelince. Fenerbahçe lehine iki penaltı doğru. Hasan Ali’nin Cenk’in bileğine basışındaki penaltı atlandı. Negredo’nun golünde eğer kamera bizi yanıltmadıysa ofsayt yok gibi. Atiba’nın ikinci sarısı dışında kırmızı kartlara da itirazım yok. Şenol Güneş’in atılışına yol açan faul kararını ise hiç anlamadım.